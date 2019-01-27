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Снимки собак, которые точно заставят вас улыбнуться

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Фанта, австралийская овчарка

Самые милые собаки на снимках российских фотографов.

C давних времен по сей день собаки выполняют широкий спектр функций в деятельности человека: от охраны объектов до научных экспедиций, однако по мере развития технологий, культуры, в связи с урбанизацией общества роль собаки значительно изменилась.

Задаваясь вопросом о значении собаки для человека в современных условиях, Джеймс Серпелл говорит:

"На каком-то уровне мне кажется очевидным, что животные оказывают нам такую же поддержку, что и другие социальные структуры, включая семью и друзей. При этом другие люди, пусть и любимые, способны вовлечь в конфликт. Животных это не касается. Они дают, но взамен берут немного".

Сегодня существуют кафе, бани, парикмахерские, авиалинии, такси, гостиницы, хосписы, страховые компании, предлагающие услуги для домашних животных, производители массовых товаров выпускают парфюмерию, модную одежду и аксессуары, дизайнерскую мебель, корм, издаются путеводители для путешествующих с собаками.




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