Детство без игрушек и сладостей: как живут маленькие афганцы

Детство маленьких афганцев нельзя назвать радостным и беззаботным: они вынуждены прогуливать школу для того, чтобы элементарно прокормиться.

Несовершеннолетние сутками работают в надежде хоть как-то помочь своей семье, рискуют здоровьем и безопасностью. Они торгуют едой и пластиковыми пакетам на улице, попрошайничают, собирают металлолом, занимаются сварочными работами, носят воду из колодца и пасут овец. Такую цену пришлось заплатить деткам за непрекращающийся военный конфликт.

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Среди нищеты и разрухи, без игрушек, гаджетов, сладостей и фастфуда они все же придаются простым развлечениям и вспоминают, что они дети.

Жизнь маленьких афганцев - в фотоленте Sputnik Узбекистан.