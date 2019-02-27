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Сочные цвета, архитектура и отражения: лучшие снимки, снятые на iPhone

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  • Конкурс Снято на iPhone
  • Конкурс Снято на iPhone
  • Конкурс Снято на iPhone
  • Конкурс Снято на iPhone
  • Конкурс Снято на iPhone
  • Конкурс Снято на iPhone
  • Конкурс Снято на iPhone
  • Конкурс Снято на iPhone
  • Конкурс Снято на iPhone
  • Конкурс Снято на iPhone
Instagram@justphotons
Алекс Джианг (США), iPhone XS Max

Чень Мань: "Это фото привлекает внимание живыми цветами и сюжетной композицией. При увеличении можно рассмотреть лица членов семьи во всех подробностях. В центре композиции — баскетбольная корзина, которая заставляет задуматься об истории, стоящей за снимком".

Лучшие снимки из Беларуси, Германии, Израиля, США и других стран, снятые на iPhone, - в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Фотографы со всего мира представили на конкурсе "Снято на iPhone" свои лучшие снимки, сделанные с помощью iPhone — одного из самых популярных в мире телефонов.

Десять лучших фотографий будут размещены на билбордах в некоторых городах, а также в розничных магазинах Apple и на веб-сайте. Снимки-победители были сделаны с помощью разных моделей, от iPhone 7 до iPhone XS Max, что демонстрирует высокое качество камер во всех моделях линейки.

Лучшими признаны снимки от авторов из самых разных стран — Беларуси, Германии, Израиля, Сингапура, США. В конкурсе приняли участие владельцы iPhone со всего мира.

На фотографиях запечатлены живописные городские виды, любопытные животные, необычные отражения, красота повседневности и другие сюжеты.

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