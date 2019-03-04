Фантастические девушки и веселье: старт горячего карнавала в Бразилии

Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу снова на несколько дней стали столицами бразильского карнавала.
В этом году в танцевальных шествиях примут участие около 7 миллионов человек, в числе которых около полутора миллионов туристов.
На улицах море людей в экстравагантных костюмах и какофония звуков. Повсюду царит безудержное веселье, кульминация которого — шествие красочных платформ по самбодрому.
Десятки грузовиков едут по улицам города с яркими декорациями и артистами. Эпицентром праздника считается конкурс-парад школ самбы, который проходит на вытянутой на 700 метров площадке с трибунами.
Участвующие в соревновании коллективы делятся на лиги, высшей из которых является Специальная лига.
Ее представители — 12 школ самбы — ежегодно борются за звание победителя парада.