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Фантастические девушки и веселье: старт горячего карнавала в Бразилии

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© AP Photo / Andre Penner
Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу снова на несколько дней стали столицами бразильского карнавала.

Безудержное веселье и фантастические девушки на красочных платформах - в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу снова на несколько дней стали столицами бразильского карнавала.

В этом году в танцевальных шествиях примут участие около 7 миллионов человек, в числе которых около полутора миллионов туристов. 

На улицах море людей в экстравагантных костюмах и какофония звуков. Повсюду царит безудержное веселье, кульминация которого — шествие красочных платформ по самбодрому.

Десятки грузовиков едут по улицам города с яркими декорациями и артистами. Эпицентром праздника считается конкурс-парад школ самбы, который проходит на вытянутой на 700 метров площадке с трибунами.

Участвующие в соревновании коллективы делятся на лиги, высшей из которых является Специальная лига.

Ее представители — 12 школ самбы — ежегодно борются за звание победителя парада.

 

Теги:
Фестиваль, фестиваль, девушки, фотосессия, фотография, фотосъемка, Фотография, фотолента, фото, Бразилия



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Фантастические девушки и веселье: старт горячего карнавала в Бразилии
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