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Фестиваль фигурного катания в честь 8 марта

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  • Фестиваль фигурного катания в честь Международного женского дня
  • Фестиваль фигурного катания в честь Международного женского дня
  • Фестиваль фигурного катания в честь Международного женского дня
  • Фестиваль фигурного катания в честь Международного женского дня
  • Фестиваль фигурного катания в честь Международного женского дня
  • Фестиваль фигурного катания в честь Международного женского дня
  • Фестиваль фигурного катания в честь Международного женского дня
  • Фестиваль фигурного катания в честь Международного женского дня
  • Фестиваль фигурного катания в честь Международного женского дня
  • Фестиваль фигурного катания в честь Международного женского дня
  • Фестиваль фигурного катания в честь Международного женского дня
  • Фестиваль фигурного катания в честь Международного женского дня
  • Фестиваль фигурного катания в честь Международного женского дня
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В честь Международного женского дня в Ташкенте состоялся настоящий праздник для любителей фигурного катания.

Самые яркие моменты фестиваля - в фотоленте Sputnik Узбекистан.

В честь Международного женского дня в Ташкенте состоялся настоящий праздник для любителей фигурного катания. Высший пилотаж на льду продемонстрировали воспитанницы местных спортивных школ и профессиональные спортсмены.

В празднике, который состоялся на ледовой арене Ice City, приняли участие юные спортсмены-победители, призеры чемпионатов и международных турниров.

Фестиваль по фигурному катанию в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ход коньком: искрометное выступление узбекских фигуристов к 8 Марта

Среди выступавших призеры международного турнира Volvo Cup, проходившего в Латвии, победитель соревнований "Ташкентские коньки" и триумфаторы первых зимних спортивных игр "Дети Азии", призер международного турнира в Таиланде Asia Challenge cup, а также обладатель золотых наград международного турнира Grand Trophy в Санкт-Петербурге.

Уже в середине марта в Ташкенте откроется первый в республике полноценный ледовый дворец, а значит, развитие зимних видов спорта получит новый импульс.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Фигурное катание, фигурное катание, спорт, Спорт, Фотография, фотография, фотосъемка, фото, фотолента



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