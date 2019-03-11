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Самые сексуальные и богатые фитнес-тренеры в Instagram

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  • Самые сексуальные фитнес-тренеры в Instagram
  • Самые сексуальные фитнес-тренеры в Instagram
  • Самые сексуальные фитнес-тренеры в Instagram
  • Самые сексуальные фитнес-тренеры в Instagram
  • Самые сексуальные фитнес-тренеры в Instagram
  • Самые сексуальные фитнес-тренеры в Instagram
  • Самые сексуальные фитнес-тренеры в Instagram
  • Самые сексуальные фитнес-тренеры в Instagram
24-летняя Крисси Села родом из Албании, она уже выпустила свое приложение, создала собственное меню и наслаждается жизнью в Великобритании. На данный момент у знаменитого тренера более миллиона подписчиков в Instagram.

Sputnik Узбекистан сделал подборку самых высокооплачиваемых, сексуальных и знаменитых фитнес-тренеров в мире - смотрите фотоленту.

Все давно уже забыли те дни, когда приходилось откладывать тренировку, потому что лень было идти в спортзал.

В век онлайн-тренировок (в Instagram, YouTube и других площадках) фитнес-тренеры теперь получают больше денег от количества подписчиков.

Пять главных фитнес-трендов 2019 года
© gymshark.com
Пять главных фитнес-трендов 2019 года

Также знаменитые фитнес-тренеры могут составлять ваш собственный рацион питания на неделю с рецептами и вашей диетой. 

И, конечно же, всегда приятно знать, что услугами твоего тренера также пользуются звезды Голливуда.

Sputnik Узбекистан сделал подборку самых высокооплачиваемых, сексуальных и знаменитых фитнес-тренеров в мире - смотрите фотоленту.

Теги:
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Самые сексуальные фитнес-тренеры в Instagram
Самые сексуальные и богатые фитнес-тренеры в Instagram
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