Самые сексуальные и богатые фитнес-тренеры в Instagram

Все давно уже забыли те дни, когда приходилось откладывать тренировку, потому что лень было идти в спортзал.
В век онлайн-тренировок (в Instagram, YouTube и других площадках) фитнес-тренеры теперь получают больше денег от количества подписчиков.
Также знаменитые фитнес-тренеры могут составлять ваш собственный рацион питания на неделю с рецептами и вашей диетой.
И, конечно же, всегда приятно знать, что услугами твоего тренера также пользуются звезды Голливуда.
Sputnik Узбекистан сделал подборку самых высокооплачиваемых, сексуальных и знаменитых фитнес-тренеров в мире - смотрите фотоленту.