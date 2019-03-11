Самые сексуальные и богатые фитнес-тренеры в Instagram

Все давно уже забыли те дни, когда приходилось откладывать тренировку, потому что лень было идти в спортзал.

В век онлайн-тренировок (в Instagram, YouTube и других площадках) фитнес-тренеры теперь получают больше денег от количества подписчиков.

Также знаменитые фитнес-тренеры могут составлять ваш собственный рацион питания на неделю с рецептами и вашей диетой.

И, конечно же, всегда приятно знать, что услугами твоего тренера также пользуются звезды Голливуда.

Sputnik Узбекистан сделал подборку самых высокооплачиваемых, сексуальных и знаменитых фитнес-тренеров в мире - смотрите фотоленту.