Сезон охоты: самые богатые холостяки России

Sputnik Узбекистан предлагает ознакомиться с каждым миллиардером из списка в нашей фотоленте.

Forbes опубликовал ежегодный глобальный рейтинг "девичьих грез" - самых богатых холостяков России.

Лидером российской части списка стал основатель "Новатэка" 63-летний Леонид Михельсон (он еще с 2013-го негласно носит титул самого богатого россиянина).

Официально Михельсон женат, у него двое детей, а его дочь Виктория возглавляет фонд поддержки молодых художников "Виктория — Искусство быть современным" (V-A-C Foundation). По слухам, супруги Михельсон уже более 10 лет не живут вместе и, возможно, находятся в разводе. Но среди российских миллиардеров немало и официально свободных от брачных уз.

Так, в этом году стало известно о разводе 51-летнего Олега Дерипаски, который долгие годы был женат на 39-летней Полине Юмашевой, дочери Валентина Юмашева, экс-руководителя администрации президента Бориса Ельцина.

Sputnik Узбекистан предлагает ознакомиться с каждым миллиардером из списка в нашей фотоленте.