Частица узбекского тепла в Москве: в посольстве отпраздновали Навруз

Праздник Навруз у тюркских народов традиционно символизирует приход весны и тепла, начало обновления природы.

В Посольстве Узбекистана в Москве накануне праздника устроили торжественный прием, посвященный Наврузу. На праздник пригласили не только сотрудников дипмиссии с семьями, но и студентов-активистов, представителей диаспоры.

Всех собравшихся лично поприветствовал посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов. Он напомнил, что праздник Навруз недавно вошел в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Конечно, не обошлось без традиционных угощений: сумаляк сотрудники посольства сварили сами.

Лучшие кадры с торжественного приема смотрите в фотоленте Spitnik.