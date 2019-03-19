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Частица узбекского тепла в Москве: в посольстве отпраздновали Навруз

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Все новости
  • Торжественный прием в честь праздника Навруз в Посольстве Узбекистана в РФ
  • Торжественный прием в честь праздника Навруз в Посольстве Узбекистана в РФ
  • Торжественный прием в честь праздника Навруз в Посольстве Узбекистана в РФ
  • Генеральный консул Узбекистана, советник Мехриддин Хайритдинов
  • Торжественный прием в честь праздника Навруз в Посольстве Узбекистана в РФ
  • Торжественный прием в честь праздника Навруз в Посольстве Узбекистана в РФ
  • Торжественный прием в честь праздника Навруз в Посольстве Узбекистана в РФ
  • Торжественный прием в честь праздника Навруз в Посольстве Узбекистана в РФ
  • Торжественный прием в честь праздника Навруз в Посольстве Узбекистана в РФ
  • Торжественный прием в честь праздника Навруз в Посольстве Узбекистана в РФ
  • Торжественный прием в честь праздника Навруз в Посольстве Узбекистана в РФ
  • Торжественный прием в честь праздника Навруз в Посольстве Узбекистана в РФ
  • Торжественный прием в честь праздника Навруз в Посольстве Узбекистана в РФ
Sputnik
Торжественный прием в честь праздника Навруз прошел в Посольстве Узбекистана в РФ.

Праздник Навруз у тюркских народов традиционно символизирует приход весны и тепла, начало обновления природы.

В Посольстве Узбекистана в Москве накануне праздника устроили торжественный прием, посвященный Наврузу. На праздник пригласили не только сотрудников дипмиссии с семьями, но и студентов-активистов, представителей диаспоры.

Всех собравшихся лично поприветствовал посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов. Он напомнил, что праздник Навруз недавно вошел в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Конечно, не обошлось без традиционных угощений: сумаляк сотрудники посольства сварили сами.

Лучшие кадры с торжественного приема смотрите в фотоленте Spitnik.




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Торжественный прием в честь праздника Навруз в Посольстве Узбекистана в РФ
Частица узбекского тепла в Москве: в посольстве отпраздновали Навруз
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