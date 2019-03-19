Большой друг Узбекистана: кадры встреч Назарбаева с Каримовым и Мирзиёевым

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, объявивший о своей отставке, неоднократно встречался с узбекскими лидерами, как с Исламом Каримовым, так и с Шавкатом Мирзиёевым.

Назарбаев - рекордсмен по длительности пребывания у власти на постсоветском пространстве: является лидером Казахстана с 22 июня 1989 года, когда был назначен на пост первого секретаря ЦК КП Казахстана. Таким образом, он находится у власти более 29 лет.

За эти годы он неоднократно встречался с первым президентом Узбекистана Исламом Каримовым и со вторым главой республики Шавкатом Мирзиёевым. Главы государств общались как на международных саммитах, так и во время визитов в Узбекистан и Казахстан.

Кадры формальных и неформальных встреч узбекских лидеров с главой Казахстана, смотрите в фотоленте Sputnik.