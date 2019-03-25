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Разноцветные дни: как проходит фестиваль красок Холи-Мела

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© Sputnik / Vladimir Astapkovich
В разных городах мира прошел красочный фестиваль Холи, на котором жители обсыпают друг друга цветными порошками.

Участники красочных шествий в Москве - в фотоленте Sputnik.

Во многих городах проходит ежегодный фестиваль Холи — яркий древний праздник, которым встречают весну. 

Участники красочных шествий в Москве — в фотоленте Sputnik.

Теги:
россия, Россия, Москва, Москва, Индия, праздник, Фотография, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фото



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Разноцветные дни: как проходит фестиваль красок Холи-Мела
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