Разноцветные дни: как проходит фестиваль красок Холи-Мела

Во многих городах проходит ежегодный фестиваль Холи — яркий древний праздник, которым встречают весну.
Участники красочных шествий в Москве — в фотоленте Sputnik.
Участники красочных шествий в Москве - в фотоленте Sputnik.
Во многих городах проходит ежегодный фестиваль Холи — яркий древний праздник, которым встречают весну.
Участники красочных шествий в Москве — в фотоленте Sputnik.
На нашей планете насчитывается 60 065 видов деревьев. Более половины из них встречаются только в одной стране мира.
В Сочи почти 900 горнолыжников и сноубордистов спустились с горы в одних купальниках, в Крыму состоялся концерт в честь пятилетия воссоединения полуострова с Россией, Алина Загитова стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Большая торжественная церемония в честь Навруза состоялась в комплексе Humo Arena в Ташкенте.
Чемпионат мира по фигурному катанию в японской Сайтаме проходит с 18 по 24 марта.
Прощание с единственной зимней олимпийской чемпионкой из Узбекистана Линой Черязовой состоится в среду в Новосибирске.
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Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев находился на посту с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года.