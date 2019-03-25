Разноцветные дни: как проходит фестиваль красок Холи-Мела

В Сочи почти 900 горнолыжников и сноубордистов спустились с горы в одних купальниках, в Крыму состоялся концерт в честь пятилетия воссоединения полуострова с Россией, Алина Загитова стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме.