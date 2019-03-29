Струящиеся наряды и серьги с ладонь: яркие образы Uzbekistan Fashion Week

Смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан, как прошел показ Haute couture в рамках Uzbekistan Fashion Week.

В Ташкенте в комплексе "Заркайнар" в четверг, 28 марта, в рамках Uzbekistan Fashion Week прошел показ Haute couture.

На показе были представлены работы локальных и зарубежных дизайнеров.

Участники показа Haute Couture: GUZAL (Ташкент, Узбекистан), Sharq Liboslari (Ташкент, Узбекистан), Ноила Усманова (Ташкент, Узбекистан), Умед Кучкалиев (Таджикистан), HONEY MOONY (ОАЭ), Fedra Couture (Италия), MMAX Studio (Ташкент, Узбекистан), PARI COLLECTION (Таджикистан), Сабина Хамраева (Таджикистан), Лидия Андре (Ташкент, Узбекистан), Mon Sheri (Ташкент, Узбекистан), Kamila Mi (Ташкент, Узбекистан), GAF couture (Ташкент, Узбекистан), Art by Sofia (Ташкент, Узбекистан).

Haute couture — самая высокая планка в мире моды. Коллекции этой категории создаются исключительно вручную и выпускаются в единичных экземплярах, это своего рода модные произведения искусства.