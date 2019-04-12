"Если быть, то быть первым": жизнь Юрия Гагарина до и после космоса

Двенадцатого апреля 1961 года советский летчик-космонавт Юрий Гагарин открыл эпоху пилотируемых полетов на орбиту Земли и навсегда вписал свое имя в историю.

Корабль "Восток" с Юрием Гагариным на борту провел в околоземном космическом пространстве 108 минут, за это время он выполнил один оборот вокруг нашей планеты. После этого спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР.

В конце апреля 1961 года Гагарин отправился в свою первую зарубежную поездку. "Миссия мира", как иногда называют поездку первого космонавта по странам и континентам, продолжалась два года.

Встретиться с ним считали за честь короли и президенты, политические деятели и ученые, артисты и музыканты.

Осенью 1961 года Гагарин поступил на инженерный факультет Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского. В 1968 году окончил ее с отличием по специальности "Пилотируемые воздушные и космические летательные аппараты и двигатели к ним", получил квалификацию "летчик-космонавт-инженер".

С декабря 1963 года по 1968 год Юрий Гагарин был заместителем начальника Центра подготовки космонавтов.

Юрий Гагарин — Герой Советского Союза (1961), летчик-космонавт СССР (1961), Почетный радист (1962). Заслуженный мастер спорта СССР (по бегу, 1961).

Награжден медалью "Золотая Звезда" Героя Советского Союза (1961), орденом Ленина (1961), медалями СССР, удостоен орденов многих стран мира, наград научных и общественных организаций.

Гагарин написал две книги: "Дорога в космос" (выпущена в 1962 году), "Вижу Землю" (1976), еще одну — "Психология и космос" — в соавторстве (1971).

За годы, прошедшие со дня первого полета Юрия Гагарина, в космосе побывали более 550 человек из почти 40 стран мира.