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Оно живое: как выглядит первое напечатанное на 3D-принтере работающее сердце

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  • Первое в мире живое сердце, напечатанное на 3D-принтере, во время демонстрации в лаборатории, Тель-Авив, Израиль
  • Жировые клетки пациента были перепрограммированы в стволовые, именно из них ученые вырастили клетки сердечной мышцы.
  • Процесс печати занял три часа.
  • Сердце получилось крошечным — всего 2,5 сантиметра в диаметре, что соизмеримо с размером сердца кролика.
  • Сердце абсолютно биосовместимо и подходит пациенту.
  • Лаборант смотрит в микроскоп во время демонстрации первого в мире живого сердца, напечатанного на 3D-принтере.
© REUTERS / Amir Cohen
Первое в мире живое сердце, напечатанное на 3D-принтере, во время демонстрации в лаборатории, Тель-Авив, Израиль.

Ученым в Израиле удалось создать с помощью 3D-принтера живое сердце из тканей человека, сообщает Bloomberg.

Это исследование открывает путь медицине будущего, когда пациентам больше не придется ждать органы для пересадки или принимать лекарства, предотвращающие их отторжение, считают израильские специалисты, которым удалось напечатать орган.

Ранее у ученых получалось воссоздать с помощью 3D-принтера только "каркас" этого жизненно важного органа. То есть сердце не работало и не могло встроиться в кровеносную систему организма.

Как выглядит "напечатанное" с помощью 3D-принтера сердце, смотрите в фотоленте Sputnik.




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Первое в мире живое сердце, напечатанное на 3D-принтере во время демонстрации в лаборатории, Тель-Авив, Израиль
Оно живое: как выглядит первое напечатанное на 3D-принтере работающее сердце
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