Оно живое: как выглядит первое напечатанное на 3D-принтере работающее сердце

Ученым в Израиле удалось создать с помощью 3D-принтера живое сердце из тканей человека, сообщает Bloomberg.

Это исследование открывает путь медицине будущего, когда пациентам больше не придется ждать органы для пересадки или принимать лекарства, предотвращающие их отторжение, считают израильские специалисты, которым удалось напечатать орган.

Ранее у ученых получалось воссоздать с помощью 3D-принтера только "каркас" этого жизненно важного органа. То есть сердце не работало и не могло встроиться в кровеносную систему организма.

Как выглядит "напечатанное" с помощью 3D-принтера сердце, смотрите в фотоленте Sputnik.