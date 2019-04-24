Ким Чен Ын: человек улыбка, человек-загадка – фотолента

В нашей фотоленте собраны лишь некоторые факты, приоткрывающие завесу тайны жизни северокорейского лидера.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын – один из самых загадочных политиков. О нем, его семье, о его занятиях и привычках, пристрастиях и характере почти ничего неизвестно.
В нашей фотоленте собраны лишь некоторые факты, приоткрывающие завесу тайны жизни северокорейского лидера.
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