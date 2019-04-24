19:40 24 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.78
  • EUR9493.15
  • USD8441.36
Поиск
Фото

Ким Чен Ын: человек улыбка, человек-загадка – фотолента

Получить короткую ссылку
89 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Лидер КНДР Ким Чен Ын у своего поезда во Вьетнаме
  • Предположительно поезд лидера КНДР Ким Чен Ына в Китае
  • Кортеж с автомобилем северокорейского лидера Ким Чен Ына в Пекине
  • Бодигарды лидера КНДР Ким Чен Ына вокруг его машины в Южной Корее
  • Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Джэин во время встречи в Южной Корее
  • Поезд, на котором приехал лидер КНДР Ким Чен Ын, на железнодорожном вокзале Пекина
  • Северокорейские фотографы во время приезда лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапур
  • Лидер КНДР Ким Чен Ын и его жена Ли Соль Чжу в международном аэропорту Пхеньяна
  • Лидер КНДР Ким Чен Ын с женой Ли Соль Чжу в Пекине
  • Лидер КНДР Ким Чен Ын в личном самолете перед вылетом из Пекина
  • Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пьет чай с председателем КНР Си Цзиньпином в китайском городе Далянь
  • Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре
  • Поезд, на котором приехал лидер КНДР Ким Чен Ын, на железнодорожном вокзале Пекина
© AP Photo / Minh Hoang
Знаменитый бронепоезд главы КНДР является предметом пристального внимания во всем мире

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын – один из самых загадочных политиков. О нем, его семье, о его занятиях и привычках, пристрастиях и характере почти ничего неизвестно.

В нашей фотоленте собраны лишь некоторые факты, приоткрывающие завесу тайны жизни северокорейского лидера.

Теги:
фотолента, Северная Корея, Ким Чен Ын



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Лидер КНДР Ким Чен Ын с женой Ли Соль Чжу в Пекине
Ким Чен Ын: человек улыбка, человек-загадка – фотолента
Ким Чен Ына в России встретили с хлебом и солью
Улыбки и рукопожатия: Ким Чен Ына тепло встретили в Хасане – видео
Какого цвета бывают паспорта в разных странах
Паспорта мира: от чего зависит цвет документа

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054