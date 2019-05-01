Как две капли, или Где находится всемирная столица близнецов - фото

Нигерийский город Игбо-Ора прославился тем, что там рождается много близнецов. В этом городе рождается в среднем 45-50 пар близнецов на 1000 новорожденных.
Народ из Игба-Ора в Нигерии утверждает, что производить на свет сразу несколько детей за один раз им позволяет специальная диета.
Нигерийский город Игбо-Ора прославился тем, что там рождается много близнецов. В этом городе рождается в среднем 45-50 пар близнецов на 1000 новорожденных.
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