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Как две капли, или Где находится всемирная столица близнецов - фото

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  • Почему Игбо-Ора стал столицей близнецов
  • Почему Игбо-Ора стал столицей близнецов
  • Почему Игбо-Ора стал столицей близнецов
  • Почему Игбо-Ора стал столицей близнецов
  • Почему Игбо-Ора стал столицей близнецов
  • Почему Игбо-Ора стал столицей близнецов
  • Почему Игбо-Ора стал столицей близнецов
  • Почему Игбо-Ора стал столицей близнецов
  • Почему Игбо-Ора стал столицей близнецов
  • Почему Игбо-Ора стал столицей близнецов
REUTERS / Afolabi Sotunde
Город Игба-Ора в Нигерии называется мировой "столицей близнецов"

Народ из Игба-Ора в Нигерии утверждает, что производить на свет сразу несколько детей за один раз им позволяет специальная диета.

Нигерийский город Игбо-Ора прославился тем, что там рождается много близнецов. В этом городе рождается в среднем 45-50 пар близнецов на 1000 новорожденных.




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Почему Игбо-Ора стал столицей близнецов
Как две капли, или Где находится всемирная столица близнецов - фото
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