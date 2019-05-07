"Кровавый" шлейф и голова в руках: самые яркие наряды Met Gala-2019

В Нью-Йорке состоялся долгожданный Бал Института костюма - 2019, за которым сегодня ночью следил весь мир.

Селебрити продолжают удивлять нас каждый год, проходя по розовой ковровой дорожке церемонии в самых стильных, необычных и ярких костюмах.

В этом году темой Бала Института костюма стал кэмп – эстетика, для которой характерны чрезмерная экстравагантность, театральность, любовь к искусственности, ироничность.

На этот раз гостей бала больше всего поразили мужчины и их наряды. Кстати, именно этот бал журналисты уже прозвали Met Gayla вместо Met Gala.

Предлагаем вам оценить самые лучшие наряды этой ночи - смотрите фотоленту!