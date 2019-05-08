Мирное небо и улыбки детей: как проходит выставка военной техники в Ташкенте

Около ледового комплекса Humo Arena в Ташкенте проходят народные гулянья. Патриотический фестиваль организован Министерством обороны республики.

Ташкентцы и гости столицы могут посетить выставку военной техники, которая находится на вооружении армии Узбекистана, осмотреть многотонные машины, посидеть в кабинах и сделать несколько снимков на память. Экспозиция приходится по душе и взрослым, и детям — особенно мальчишкам.

Организаторы ожидают, что мероприятие позволит ветеранам вспомнить дни их боевой молодости, а юным жителям страны — осознать, насколько важен праздник 9 Мая.

Лучшие кадры с выставки военной техники под солнечным ташкентским небом — в фотоленте Sputnik Узбекистан.