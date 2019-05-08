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Мирное небо и улыбки детей: как проходит выставка военной техники в Ташкенте

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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (163)
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  • Демонстрация военной техники у Humo Arena
  • Демонстрация военной техники у Humo Arena
  • Демонстрация военной техники у Humo Arena
  • Демонстрация военной техники у Humo Arena
  • Демонстрация военной техники у Humo Arena
  • Демонстрация военной техники у Humo Arena
  • Демонстрация военной техники у Humo Arena
  • Демонстрация военной техники у Humo Arena
  • Демонстрация военной техники у Humo Arena
  • Демонстрация военной техники у Humo Arena
  • Демонстрация военной техники у Humo Arena
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Молодежь не упускает возможности сфотографироваться около многотонных машин.

Около ледового комплекса Humo Arena в Ташкенте проходят народные гулянья. Патриотический фестиваль организован Министерством обороны республики.

Ташкентцы и гости столицы могут посетить выставку военной техники, которая находится на вооружении армии Узбекистана, осмотреть многотонные машины, посидеть в кабинах и сделать несколько снимков на память. Экспозиция приходится по душе и взрослым, и детям — особенно мальчишкам.

Организаторы ожидают, что мероприятие позволит ветеранам вспомнить дни их боевой молодости, а юным жителям страны — осознать, насколько важен праздник 9 Мая. 

Лучшие кадры с выставки военной техники под солнечным ташкентским небом — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (163)
Теги:
День Памяти и Почестей, Ташкент, Выставка, День Победы, военная техника



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