Татуировки и колготки: женский чемпионат по боям в США

Хотите больше красивых девушек, дерущихся в нижнем белье и колготках? Тогда смотрите скорее нашу фотоленту!

В Лас-Вегасе, в США, прошел чемпионат по боям без правил среди девушек в нижнем белье.

Девушки выходят на ринг, используя методы боевых единоборств, однако зрители приходят туда посмотреть не только на бой.

Lingerie Fighting Championships - это медиа-компания смешанных боевых искусств (MMA), специализирующаяся на разработке, производстве, продвижении и распространении спортивных развлечений.

Хотите больше красивых девушек, дерущихся в нижнем белье и колготках? Тогда смотрите скорее нашу фотоленту!