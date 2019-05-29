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Татуировки и колготки: женский чемпионат по боям в США

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© AFP 2018 / Getty Images/Ethan Miller
В Лас-Вегасе, в США, прошел чемпионат по боям без правил среди девушек в нижнем белье.

Хотите больше красивых девушек, дерущихся в нижнем белье и колготках? Тогда смотрите скорее нашу фотоленту!

В Лас-Вегасе, в США, прошел чемпионат по боям без правил среди девушек в нижнем белье.

Девушки выходят на ринг, используя методы боевых единоборств, однако зрители приходят туда посмотреть не только на бой.

Lingerie Fighting Championships - это медиа-компания смешанных боевых искусств (MMA), специализирующаяся на разработке, производстве, продвижении и распространении спортивных развлечений.

Хотите больше красивых девушек, дерущихся в нижнем белье и колготках? Тогда смотрите скорее нашу фотоленту!

Теги:
девушки, фотография, фотосъемка, фотолента, фото



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