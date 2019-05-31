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Официальный визит Дмитрия Медведева в Узбекистан (14)
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© Sputnik / Екатерина Штукина
В аэропорту Ташкента Дмитрия Медведева встретили премьер-министр страны Абдулла Арипов и хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев. 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 29-30 мая посетил Узбекистан с официальным визитом.

Глава российского правительства прибыл в республику вечером 29 мая. В аэропорту Ташкента его встретили премьер-министр страны Абдулла Арипов и хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев. 

© Sputnik / Екатерина Штукина
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Утром следующего дня Медведев встретился с президентом Шавкатом Мирзиёевым, а затем отправился в Ургенч — для участия в заседании российско-узбекской межправительственной комиссии. По итогам встречи был подписан большой пакет документов в сфере образования, экономики, культуры, промышленности и здравоохранения. 

В частности, глава российского правительства заявил, что Москва и Ташкент уже в ближайшее время намерены довести объем товарооборота с нынешних 4,5 миллиарда долларов до 10 миллиардов долларов.

После деловых переговоров премьер-министры Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов отправились в Хиву и погуляли по Ичан-Кале.

Самые интересные кадры — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Официальный визит Дмитрия Медведева в Узбекистан (14)
Теги:
Узбекистан, Россия, Шавкат Мирзиёев, Абдулла Арипов, Дмитрий Медведев



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Важные соглашения и прогулка по Хиве: визит Медведева в Узбекистан
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