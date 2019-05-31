Важные соглашения и прогулка по Хиве: визит Медведева в Узбекистан

Глава российского правительства прибыл в республику вечером 29 мая. В аэропорту Ташкента его встретили премьер-министр страны Абдулла Арипов и хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев.
В частности, глава российского правительства заявил, что Москва и Ташкент уже в ближайшее время намерены довести объем товарооборота с нынешних 4,5 миллиарда долларов до 10 миллиардов долларов.
После деловых переговоров премьер-министры Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов отправились в Хиву и погуляли по Ичан-Кале.
Самые интересные кадры — в фотоленте Sputnik Узбекистан.