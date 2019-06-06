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Как жители Ташкента отмечают 220-летие Александра Пушкина

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  • День рождения Пушкина в Ташкенте
  • День рождения Пушкина в Ташкенте
  • Тюрденев и народ на возложении цветов Пушкину
  • День рождения Пушкина в Ташкенте
  • Тюрденев на дне рождения Пушкина в Ташкенте
  • Женщины в русских национальных нарядах
  • День рождения Пушкина в Ташкенте
  • Женщина читает стихи на дне рождения Пушкина в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ровно 220 лет назад, 6 июня 1799 года, родился великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин.

Жители столицы возложили цветы к памятнику Пушкина в честь юбилея поэта, а также прочитали некоторые его произведения. Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал на мероприятии.

Ровно 220 лет назад, 6 июня 1799 года, родился великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. В честь этой знаменательной даты посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев вместе с ташкентцами возложил цветы к памятнику Пушкина, а Россотрудничество наградило лучших за вклад в сохранение, развитие и популяризацию русского языка и культуры в республике.

Творчество российского поэта высоко ценится среди узбекистанцев. Так, в Ташкенте есть улица Пушкина, площадь, памятник, а также станция метро, названные в честь поэта.

Недавно, 30 мая, в Намангане состоялся конкурс "Заветная лира", в ходе которого школьники и студенты прочитали стихи Александра Сергеевича, а также возложили цветы к его портрету.

В прошлом году два известных деятеля культуры Узбекистана – Александр Файнберг и Владимир Шапиро – были удостоены государственной награды РФ – Медали Пушкина. Ее вручают гражданам иностранных государств, внесших большой вклад в развитие культурных связей с Россией, а также за сохранение русского языка и культуры. Всего этой награды были удостоены 10 узбекистанцев. Республика стала лидером среди стран по числу лауреатов Медали Пушкина.

Как жители Узбекистана отдают дань памяти великому русскому поэту, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Александр Пушкин, Владимир Тюрденев



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