Наследие узбекского Гуттенберга: чем живет сегодня школа имени Ибрата

Мемориальный комплекс занимает более двух гектаров и включает сад, музей и школу-интернат по иностранным языкам.

Исхокхон Ибрат был одним из первых типографов Узбекистана. В начале XX века он приобрел в Оренбурге литографическую машину и открыл в своем доме в Туракурганском районе Наманганской области типографию "Исхокия". Его типография проработала вплоть до 1960-х годов.

За это время в ней было издано огромное количество литературы – от научных книг и монографий до национальных газет. Кстати, для распространения последних по всей Ферганской долине были открыты десятки книжных магазинов.

В 2016 году Шавкат Мирзиеев предложил организовать здесь мемориальный комплекс, чтобы увековечить имя узбекского просветителя и отдать дань его заслугам.

В историческом архитектурном здании расположился музей. Был построен сад, в центре которого установлен памятник Исхокхону Ибрату. Также комплекс включает в себя террасу в национальном стиле, типографию, музыкальный фонтан и специализированную школу-интернат по изучению иностранных языков на 400 мест.

В мае этого года Шавкат Мирзиёев посетил школу-интернат и отметил, что заведение, названное именем такого выдающегося человека, должно быть образцовым и воспитывать кадры, которые владели бы несколькими иностранными языками.

"Школа Ибрата должна служить не только Наманганской области, но и всей стране. Пусть она своими условиями и уровнем знаний своих учащихся будет образцом для других школ, вызывает восхищение всех родителей. Здесь может учиться и молодежь из других областей", – сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент постановил, чтобы выпускники, закончившие школу Ибрата с отличными оценками, принимались в вузы без экзаменов и на грантовой основе.