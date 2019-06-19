Космическая лошадь и млечный путь: захватывающие астрономические фото

Организатором конкурса выступает Гринвичская обсерватория в Великобритании совместно с компанией Insight Investment и журналом BBC Sky at Night Magazine. Главный приз конкурса составляет 10 000 английских фунтов стерлингов.
Имеется и два специальных приза: приз сэра Патрика Мура вручается за лучшее фото новичку-любителю, который до этого не представлял своих работ на конкурс; и приз "Глазами Робота", которым отмечается лучшее фото, снятое на один из управляемых компьютерами автоматических телескопов, установленных по всему миру и доступных обычным пользователям интернета.
Работы победителей будут выставлены осенью, а сейчас Sputnik Узбекистан предлагает вам оценить фантастические кадры, снятые фотографами по всему миру.