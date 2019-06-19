17:20 19 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.57
  • EUR9566.00
  • USD8535.74
Поиск
Фото

Космическая лошадь и млечный путь: захватывающие астрономические фото

Получить короткую ссылку
31 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Группа сразу из трех туманностей, называемая Бегущий человек (если смотреть вверх ногами) находится в созвездии Ориона, примерно в 1500 световых годах от нашей планеты. Горячие и яркие молодые звезды светятся синим цветом, который изящно контрастирует с красной туманностью позади них. В результате игры света звезд, газово-пылевые облака переливаются от голубого цвета к пурпурному.

Insight Investment Astronomy Photographer of the Year – престижный международный фотоконкурс как для опытных, так и для начинающих фотографов, увлечённых съёмкой звёзд.

Организатором конкурса выступает Гринвичская обсерватория в Великобритании совместно с компанией Insight Investment и журналом BBC Sky at Night Magazine. Главный приз конкурса составляет 10 000 английских фунтов стерлингов.

© AFP 2018 / Romeo Gacad
Грибы и лава: какие натуральные продукты могут заменить опасный пластик
Конкурс состоит из девяти основных категорий: небесный пейзаж, полярное сияние, человек и космос, наше солнце, наша луна, планеты, кометы и астероиды, звезды и туманности, галактики, а также юный астрофотограф года (дети до 16 лет).

Имеется и два специальных приза: приз сэра Патрика Мура вручается за лучшее фото новичку-любителю, который до этого не представлял своих работ на конкурс; и приз "Глазами Робота", которым отмечается лучшее фото, снятое на один из управляемых компьютерами автоматических телескопов, установленных по всему миру и доступных обычным пользователям интернета.

Работы победителей будут выставлены осенью, а сейчас Sputnik Узбекистан предлагает вам оценить фантастические кадры, снятые фотографами по всему миру.

Теги:
Астрономия, конкурс фотографий, фотография, Космос



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Космическая лошадь и млечный путь: захватывающие астрономические фото
Хаски случайно задела малыша и извиняется - самое трогательное видео
Хаски случайно задела малыша и извиняется - самое трогательное видео
Рейтинг свободы СМИ - 2019: на каком месте Узбекистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054