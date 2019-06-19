Космическая лошадь и млечный путь: захватывающие астрономические фото

Insight Investment Astronomy Photographer of the Year – престижный международный фотоконкурс как для опытных, так и для начинающих фотографов, увлечённых съёмкой звёзд.

Организатором конкурса выступает Гринвичская обсерватория в Великобритании совместно с компанией Insight Investment и журналом BBC Sky at Night Magazine. Главный приз конкурса составляет 10 000 английских фунтов стерлингов.

Конкурс состоит из девяти основных категорий: небесный пейзаж, полярное сияние, человек и космос, наше солнце, наша луна, планеты, кометы и астероиды, звезды и туманности, галактики, а также юный астрофотограф года (дети до 16 лет).

Имеется и два специальных приза: приз сэра Патрика Мура вручается за лучшее фото новичку-любителю, который до этого не представлял своих работ на конкурс; и приз "Глазами Робота", которым отмечается лучшее фото, снятое на один из управляемых компьютерами автоматических телескопов, установленных по всему миру и доступных обычным пользователям интернета.

Работы победителей будут выставлены осенью, а сейчас Sputnik Узбекистан предлагает вам оценить фантастические кадры, снятые фотографами по всему миру.