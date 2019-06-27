Красота по-советски: как одевались модницы времен хрущевской "оттепели" – фото

Шестидесятые годы — один из самых ярких периодов в мировой и советской моде.

В период "оттепели" считалось, что идеальная женская фигура — это высокая грудь, покатые плечи, осиная талия и пышные бедра.

Советская мода впервые заиграла яркими красками. На улицах начали появляться девушки в пышных платьях с акцентом на талии.

Самой популярной прической была бабетта и все ее разновидности, также делали легкие в уходе геометрические стрижки, использовали шиньоны и парики. Женщины начали ярче краситься, рисовать стрелки.

В начале 60-х широкое распространение получили туфли на каблуке — пять-шесть сантиметров.

Во второй половине 60-х женщинам полюбились короткие юбки.

Радужные сочетания цветов, четкая геометрия, крупные аксессуары и искусственные ткани сформировали абсолютно новое представление о моде.