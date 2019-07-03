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Планета во тьме, земляне в молитвах: полное солнечное затмение – 2019

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© AP Photo / Marcos Brindicci
Солнечное затмение в Аргентине.

Фотографии полного затмения Солнца, которое на этот раз наблюдалось только с юга Латинской Америки, — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Прошедшее солнечное затмение — одно из самых красивых. Но, к сожалению, полюбоваться им смогли только латиноамериканцы — аргентинцы и чилийцы, жителям других стран была доступна онлайн-трансляция.

© Sputnik / Нина Зотина
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Затмение началось над Тихим океаном в 22:23 по Москве (00:23 по Ташкенту) и по диагонали прошло через Чили и Аргентину. Продлилось оно 4 минуты и 33 секунды.

Частичные фазы затмения были видны в Эквадоре, Бразилии, Уругвае и Парагвае, а также на некоторых островах Тихого океана.

В следующий раз землянам выпадет шанс увидеть, как Луна закрывает собой Солнце, в следующем году, а потом — только через несколько десятилетий.

Смотрите подборку завораживающих кадров.

Кстати, четвертое в этом году затмение будет лунным. Ждите его в ночь с 16 на 17 июля.

Теги:
затмение, Космос, Луна, Солнце



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