Планета во тьме, земляне в молитвах: полное солнечное затмение – 2019

Прошедшее солнечное затмение — одно из самых красивых. Но, к сожалению, полюбоваться им смогли только латиноамериканцы — аргентинцы и чилийцы, жителям других стран была доступна онлайн-трансляция.
Частичные фазы затмения были видны в Эквадоре, Бразилии, Уругвае и Парагвае, а также на некоторых островах Тихого океана.
В следующий раз землянам выпадет шанс увидеть, как Луна закрывает собой Солнце, в следующем году, а потом — только через несколько десятилетий.
Смотрите подборку завораживающих кадров.
Кстати, четвертое в этом году затмение будет лунным. Ждите его в ночь с 16 на 17 июля.