Библиотекарь-стайл: новый показ Chanel в Париже

В Париже прошел показ кутюрной коллекции Chanel.
Примечательно, что этот показ первый - под руководством нового креативного директора марки Виржини Виар.
Пространство Гран-Пале переделали под масштабную библиотеку с томами Флобера, Стендаля и Верлена.
Многие образы, в которых девушки выходили на подиум действительно напоминали библиотекарей.
Кстати, можно теперь с уверенностью заявить - время оверсайза прошло, ведь теперь в новых коллекциях видны формы и талия.
Chanel эпохи Виржини Виар определенно стало больше цвета - ярко-розового, глубокого синего, изумрудного и кораллового, а также минималистичных нарядов.