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Библиотекарь-стайл: новый показ Chanel в Париже

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  • Библиотекарь-стайл: новый показ Chanel в Париже
  • Библиотекарь-стайл: новый показ Chanel в Париже
  • Библиотекарь-стайл: новый показ Chanel в Париже
  • Библиотекарь-стайл: новый показ Chanel в Париже
  • Библиотекарь-стайл: новый показ Chanel в Париже
  • Библиотекарь-стайл: новый показ Chanel в Париже
  • Библиотекарь-стайл: новый показ Chanel в Париже
  • Библиотекарь-стайл: новый показ Chanel в Париже
  • Библиотекарь-стайл: новый показ Chanel в Париже
  • Библиотекарь-стайл: новый показ Chanel в Париже
  • Библиотекарь-стайл: новый показ Chanel в Париже
© REUTERS / CHARLES PLATIAU
В Париже прошел показ кутюрной коллекции Chanel.

Теперь в Chanel больше цвета и минималистичных нарядов. Смотрите лучшие образы с показа в Париже в нашей фотоленте!

В Париже прошел показ кутюрной коллекции Chanel.

Примечательно, что этот показ первый - под руководством нового креативного директора марки Виржини Виар.

Пространство Гран-Пале переделали под масштабную библиотеку с томами Флобера, Стендаля и Верлена.

Многие образы, в которых девушки выходили на подиум действительно напоминали библиотекарей.

Кстати, можно теперь с уверенностью заявить - время оверсайза прошло, ведь теперь в новых коллекциях видны формы и талия.

Chanel эпохи Виржини Виар определенно стало больше цвета - ярко-розового, глубокого синего, изумрудного и кораллового, а также минималистичных нарядов.

Теги:
Модели, модели, новая коллекция, одежда, Одежда, Культура, Париж, Подиум, мода, мода, фотосъемка, фотограф, фото, фотолента



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