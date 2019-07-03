Библиотекарь-стайл: новый показ Chanel в Париже

Теперь в Chanel больше цвета и минималистичных нарядов. Смотрите лучшие образы с показа в Париже в нашей фотоленте!

В Париже прошел показ кутюрной коллекции Chanel.

Примечательно, что этот показ первый - под руководством нового креативного директора марки Виржини Виар.

Пространство Гран-Пале переделали под масштабную библиотеку с томами Флобера, Стендаля и Верлена.

Многие образы, в которых девушки выходили на подиум действительно напоминали библиотекарей.

Кстати, можно теперь с уверенностью заявить - время оверсайза прошло, ведь теперь в новых коллекциях видны формы и талия.

Chanel эпохи Виржини Виар определенно стало больше цвета - ярко-розового, глубокого синего, изумрудного и кораллового, а также минималистичных нарядов.