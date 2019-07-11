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Самые высокооплачиваемые звезды мира по версии Forbes

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Frazer Harrison
Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой знаменитостью мира согласно новому рейтингу Forbes. 29-летняя певица заработала около 185 миллионов долларов.

29-летняя певица Тейлор Свифт заработала около 185 миллионов долларов, а Кайли Дженнер - 170 миллионов долларов.

Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой знаменитостью мира согласно новому рейтингу Forbes.

29-летняя певица заработала около 185 миллионов долларов.

На втором месте — 21-летняя Кайли Дженнер, привыкающая быть финансовой рекордсменкой. Она заработала за год 170 миллионов долларов.

Муж ее сестры Ким Кардашьян, 42-летний Канье Уэст, занял третье место с доходом 150 миллионов долларов, а сама Ким 26 место.

В первой десятке рейтинга Forbes также оказались звезды из мира музыки, кино и спорта: Лионель Месси, Эд Ширан, Криштиану Роналду, Неймар и другие.

Теги:
рейтинг, Forbes, звезды, знаменитости, шоу-бизнес, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотограф, фото, фотолента



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