Самые высокооплачиваемые звезды мира по версии Forbes

29-летняя певица Тейлор Свифт заработала около 185 миллионов долларов, а Кайли Дженнер - 170 миллионов долларов.

Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой знаменитостью мира согласно новому рейтингу Forbes.

29-летняя певица заработала около 185 миллионов долларов.

На втором месте — 21-летняя Кайли Дженнер, привыкающая быть финансовой рекордсменкой. Она заработала за год 170 миллионов долларов.

Муж ее сестры Ким Кардашьян, 42-летний Канье Уэст, занял третье место с доходом 150 миллионов долларов, а сама Ким 26 место.

В первой десятке рейтинга Forbes также оказались звезды из мира музыки, кино и спорта: Лионель Месси, Эд Ширан, Криштиану Роналду, Неймар и другие.