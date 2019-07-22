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Разрушение стереотипов: самые сексуальные девушки-боксеры

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Instagram
Чемпионка мира по тайскому боксу и основатель первой женской академии единоборств Юлия Фирсова. Проходила практику и тренировалась в Таиланде. В Instagram девушки более 200 тысяч подписчиков, которые следят за каждый шагом красотки.

Sputnik Узбекистан подготовил для вас фотоленту с самыми роскошными, красивыми, сексуальными и сильными женщинами, которые смогут дать отпор любому мужчине.

Сегодня во всем мире отмечается День бокса.

В этот день Sputnik Узбекистан решил подготовить для вас фотоленту с самыми роскошными, красивыми, сексуальными и сильными женщинами, которые смогут дать отпор любому мужчине.

"Бокс  - не женское дело" - обычно с такими формулировками сталкиваешься, когда речь заходит о спорте и хрупкой девушке. 

Однако, мало кто знал, но первые бои среди женщин стали проводить еще в XVIII веке – на ярмарках, в барах. И это было скорее развлечение, а не спорт. 

Знаковый для дисциплины женский бой случился в 1996 году, когда на ринг вышла американка Кристи Мартин и ирландка Дайдра Гогарти – перед главным поединком вечера между именитыми мужчинами, Майком Тайсоном и Фрэнком Бруно. Эту схватку увидели миллионы зрителей, и женский бокс шагнул на новую ступень популярности.

Смотрите нашу фотоленту!

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