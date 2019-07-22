Разрушение стереотипов: самые сексуальные девушки-боксеры

Sputnik Узбекистан подготовил для вас фотоленту с самыми роскошными, красивыми, сексуальными и сильными женщинами, которые смогут дать отпор любому мужчине.

Сегодня во всем мире отмечается День бокса.

В этот день Sputnik Узбекистан решил подготовить для вас фотоленту с самыми роскошными, красивыми, сексуальными и сильными женщинами, которые смогут дать отпор любому мужчине.

"Бокс - не женское дело" - обычно с такими формулировками сталкиваешься, когда речь заходит о спорте и хрупкой девушке.

Однако, мало кто знал, но первые бои среди женщин стали проводить еще в XVIII веке – на ярмарках, в барах. И это было скорее развлечение, а не спорт.

Знаковый для дисциплины женский бой случился в 1996 году, когда на ринг вышла американка Кристи Мартин и ирландка Дайдра Гогарти – перед главным поединком вечера между именитыми мужчинами, Майком Тайсоном и Фрэнком Бруно. Эту схватку увидели миллионы зрителей, и женский бокс шагнул на новую ступень популярности.

Смотрите нашу фотоленту!