Все любят президента: Шавкату Мирзиёеву 62 года

Сегодня Шавкату Мирзиёеву исполняется 62 года! Смотрите самые милые, яркие и добрые кадры президента Узбекистана в нашей фотоленте.

Поздравления на имя Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева продолжают поступать от глав зарубежных государств, правительств, парламентов, известных политических деятелей, руководителей международных и региональных организаций, отдельных граждан.

"Господин президент": Шавкат Мирзиёев рассказал о семье и планах на будущее >>

В прошлом году в свой день рождения Шавкат Мирзиёев дал большое интервью, в котором поделился мыслями о семье и счастье, о проблемах населения и страны.

Считает ли себя президент счастливым? На этот вопрос Шавкат Мирзиёев ответил, то назовет себя таковым, когда его народ будет счастлив.