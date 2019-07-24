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Все любят президента: Шавкату Мирзиёеву 62 года

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© Пресс-служба президента Узбекистана.
Сегодня Шавкату Мирзиёеву исполняется 62 года!

Сегодня Шавкату Мирзиёеву исполняется 62 года! Смотрите самые милые, яркие и добрые кадры президента Узбекистана в нашей фотоленте.

Поздравления на имя Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева продолжают поступать от глав зарубежных государств, правительств, парламентов, известных политических деятелей, руководителей международных и региональных организаций, отдельных граждан.

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В прошлом году в свой день рождения Шавкат Мирзиёев дал большое интервью, в котором поделился мыслями о семье и счастье, о проблемах населения и страны. 

Считает ли себя президент счастливым? На этот вопрос Шавкат Мирзиёев ответил, то назовет себя таковым, когда его народ будет счастлив.

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