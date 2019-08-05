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АрМИ–2019: как открывалась "Военно-медицинская эстафета" – фото

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  • Торжественное открытие конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
  • Торжественное открытие конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
  • Торжественное открытие конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
  • Торжественное открытие конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
  • Торжественное открытие конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
  • Торжественное открытие конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
  • Торжественное открытие конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
  • Торжественное открытие конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
  • Торжественное открытие конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
  • Торжественное открытие конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
  • Торжественное открытие конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
  • Торжественное открытие конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
  • Команда России на конкурсе Военно-медицинская эстафета в Узбекистане
  • Салют в день открытия конкурса Военно-медицинская эстафета в Узбекистане
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Всего в военно-медицинской эстафете принимают участие десять команд.

В этом году конкурс "Военно-медицинская эстафета" Армейских международных игр-2019 впервые проходит в Узбекистане — на горном полигоне "Фориш" в Джизакской области. Церемония открытия соревнований состоялась 4 августа. Самые интересные кадры — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходир Курбанов заявил, что участники конкурса продемонстрируют все свое мастерство и проявят лучшие качества, без которых невозможно нести службу на должном уровне: выучку, твердость характера, дисциплину, умение действовать слаженно и четко, быстро принимать решения.

Узбекистан на АрМИ-2019
© Sputnik /
Теперь и в Узбекистане: АрМИ-2019
"Не сомневаюсь, что все участники с достоинством пройдут испытания и подтвердят свой высокий профессионализм", — сказал Курбанов.

За официальной частью последовал концерт. Перед военными выступили звезды эстрады и артисты Центрального ансамбля песни и танца Вооруженных сил республики.

Пятые Армейские международные игры в этом году собрали рекордное количество участников — они объединили 217 команд, более пяти тысяч военнослужащих из 36 стран. В числе дебютантов в 2019-м — команды Иордании, Камбоджи, Республик Конго и Мали, Кубы и Шри-Ланки.

Теги:
Конкурс, Узбекистан, военные



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