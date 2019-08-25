Выбраны самые "тусовочные" города мира - фотолента

Первое место в рейтинге занял Белград. Какие еще города попали в список - смотрите в нашей фотоленте.

В исследовании, проведенном изданием, городом с самыми лучшими вечеринками оказался Белград. Впервые это звание досталось столице Сербии еще в 2009 году. Ночная жизнь там по-прежнему разнообразна - в клубах, барах, тавернах и на баржах. А еще, по сравнению с другими столицами, в Белграде недорогое жилье (около 30 долларов за две ночи) и пиво (около двух долларов за поллитра).

Второе место рейтинга - у мексиканского города Плая-дель-Кармен, третье - у Сингапура, в котором высокие цены на алкоголь (почти семь долларов за поллитра пива), но эксперты отметили также высокий уровень безопасности и большое количество разнообразных баров и клубов –их около 155.

На четвертом месте расположился Санкт-Петербург. Здесь есть почти две сотни ночных заведений, при этом недорогое жилье и особая атмосфера.

Также в первую десятку рейтинга вошли Токио, Сеул, Стамбул, Бангкок, Буэнос-Айрес и мексиканский Кабо-Сан-Лукас.