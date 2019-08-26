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Узбекская Александрия: археологи показали город времен Македонского — фото

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  • 25 августа власти Узбекистана объявили Кампиртепу, находящуюся в тридцати километрах от Термеза – городом-портом – Александрией Оксианской
  • Александрия Оксианская – это город-крепость, расположенный в махалле Великий шелковый путь Музрабатского района Сурхандарьинской области
  • Инициатором проведения авторитетного археологического форума в Термезе был президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
  • Археологические раскопки на Кампиртепе проводятся с 1978 года сотрудниками Тохаристанской экспедиции под руководством Эдварда Ртвеладзе
  • Город-крепость состоит из цитадели и внутреннего города, своей планировкой напоминая амфитеатр
  • Крепость была укреплена мощной оборонительной стеной усиленной башнями, а также валом и глубоким естественным рвом
  • И в цитадели, и во внутреннем городе в основном располагались жилые дома
  • Первоначально Ртвеладзе на месте Кампиртепа локализован населенный пункт Пандахийон, но затем было доказано, что на этом месте расположена Александрия Оксианская, основанная Александром Македонским
  • По демографическим данным на Кампиртепе в его наивысшем расцвете проживало 800-900 человек
  • Упадок города относят к середине II века нашей эры, когда в Амударье резко поднялся уровень воды и затопил этим места
  • На открытии города-порта Александрии Оксианской народный певец - бахши воспел на дутаре легенду об Александре Македонском
  • Участники конференции помимо Кампиртепа посетили также буддийские храмы I-III веков н.э Фаязтепа и Каратепа
  • Комплекс буддийских пещерных храмов — крупнейший в Центральной Азии
  • В комнатах на стенах видны специальные полочки для ламп
  • Термезский археологический музей хранит в своих стенах немало удивительных экспонатов, рассказывающих о далеких предках
  • Статуя Будды из коллекции Термезского археологического музея
  • Монеты, отчеканенные в Российской Империи
  • Бумажные деньги древней Бухары
  • Фрагменты скульптур древнего города Айритома (Кушанское царство) Термезского археологического музея
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
25 августа власти Узбекистана объявили Кампиртепу, находящуюся в тридцати километрах от Термеза – городом-портом – Александрией Оксианской

В Сурхандарьинской области Узбекистана обнаружен древний город-крепость, основанный самим Александром Македонским. Масштабные археологические раскопки на объекте продолжаются.

Археологические раскопки в районе Кампиртепа ведутся более сорока лет — с 1978 года. Руководит Тохаристанской экспедицией Эдвард Ртвеладзе. Поначалу, он предположил, что в этой местности находится древнее поселение Пандахийон, однако после долгих исследований стало ясно, что перед учеными открылась Александрия Оксианская - город-порт с многотысячилетней историей. О грандиозном открытии было объявлено на специально созванном форуме 25 августа.

Уникальный комплекс представляет собой цитадель и окружающие ее постройки, напоминающие по структуре амфитеатр. Город был укреплен не только стенами с башнями, но и мощным валом и глубоким рвом. Во времена расцвета, по оценкам ученых, тут проживали около 900 жителей.

Археологические раскопки
© Sputnik / Эмма Зиливинская
Шокирующее открытие об Александрии Оксиане будет озвучено в Термезе
Люди покинули это место после того, как в середин второго века новой эры уровень Амударьи резко поднялся. Сейчас на руинах древнего городища продолжают работать археологи и эксперты, исследуя уникальные артефакты.

Как выглядел город времен Александра Македонского, какие красоты и святыни скрывают окрестные буддийские пещеры и что можно увидеть в Термезском археологическом музее, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.




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