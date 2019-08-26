Узбекская Александрия: археологи показали город времен Македонского — фото

Археологические раскопки в районе Кампиртепа ведутся более сорока лет — с 1978 года. Руководит Тохаристанской экспедицией Эдвард Ртвеладзе. Поначалу, он предположил, что в этой местности находится древнее поселение Пандахийон, однако после долгих исследований стало ясно, что перед учеными открылась Александрия Оксианская - город-порт с многотысячилетней историей. О грандиозном открытии было объявлено на специально созванном форуме 25 августа.

Уникальный комплекс представляет собой цитадель и окружающие ее постройки, напоминающие по структуре амфитеатр. Город был укреплен не только стенами с башнями, но и мощным валом и глубоким рвом. Во времена расцвета, по оценкам ученых, тут проживали около 900 жителей.

Люди покинули это место после того, как в середин второго века новой эры уровень Амударьи резко поднялся. Сейчас на руинах древнего городища продолжают работать археологи и эксперты, исследуя уникальные артефакты.

Как выглядел город времен Александра Македонского, какие красоты и святыни скрывают окрестные буддийские пещеры и что можно увидеть в Термезском археологическом музее, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.