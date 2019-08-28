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Чем удивил Военный оркестр Народной армии КНДР на фестивале " Спасская башня" - фото

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© Sputnik / Kirill Kallinikov
Военный оркестр Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.

Военный оркестр Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики был очень тепло принят и приятно удивил зрителей на фестивале "Спасская башня" в Москве.

Военный оркестр одной страны о которой мало что известно на сегодняшний день приятно удивили зрителей фестиваля "Спасская башня". Примечательно еще и то что оркестр впервые выступал на фестивале.

Репертуар представленный военным оркестром Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики можно назвать весьма контрастным. Начиная от песен посвященных полководцам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру и заканчивая чечеткой в исполнении семи кореянок и песней "Катюша".

Самые интересные моменты выступления Военного оркестра Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики смотрите в нашей фотоленте.




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Чем удивил Военный оркестр Народной армии КНДР на фестивале " Спасская башня" - фото
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