Чем удивил Военный оркестр Народной армии КНДР на фестивале " Спасская башня" - фото

Военный оркестр Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики был очень тепло принят и приятно удивил зрителей на фестивале "Спасская башня" в Москве.

Военный оркестр одной страны о которой мало что известно на сегодняшний день приятно удивили зрителей фестиваля "Спасская башня". Примечательно еще и то что оркестр впервые выступал на фестивале.

Репертуар представленный военным оркестром Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики можно назвать весьма контрастным. Начиная от песен посвященных полководцам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру и заканчивая чечеткой в исполнении семи кореянок и песней "Катюша".

Самые интересные моменты выступления Военного оркестра Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики смотрите в нашей фотоленте.