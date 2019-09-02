20:13 02 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
Фото

Шарж на Ислама Каримова и редкие документы: что еще можно увидеть в Оксарое

Получить короткую ссылку
47 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова разместился в бывшей резиденции главы государства Оксарой
  • Бронзовый бюст первого президента Узбекистана Ислама Каримова
  • Вход в выставочный зал Научно-культурного центра имени Ислама Каримова в резиденции Оксарой
  • Выставочный зал мемориального комплекса открыт для всех желающих шесть дней в неделю. кроме понедельника
  • Дружеский шарж, подаренный первому президенту Узбекистана Исламу Каримову
  • Золотой орден Ассоциации национальных олимпийских комитетов из коллекции Центра имени Ислама Каримова
  • Ислам Каримов на фоне Сената - архивный снимок из коллекции Научно-просветительского центра
  • С помощью интерактивных мониторов посетители Центра имени Каримова могут получить необходимую информацию о первом президенте Узбекистана
  • Памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову перед резиденцией Оксарой в Ташкенте
  • Фото Ислама Каримова из семейного архива
  • В Ташкенте в начале сентября состоится торжественное открытие музея Ислама Каримова с тремя тысячами экспонатов и библиотекой
  • Первый президент Узбекистана Ислам Каримов - архивное фото из коллекции Научно-просветительского центра
  • Территория вокруг резиденции Оксарой представляет собой уютный парк, где можно погулять и отдохнуть в тени
  • Портрет Ислама Каримова в студенчестве, подаренный ему в честь 60-летия одним из сокурсников
  • Выставочный зал Научно-просветительского мемориального центра имени Ислама Каримова в Ташкенте
  • Архивное фото первого президента Ислама Каримова с премьер-министром Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова разместился в бывшей резиденции главы государства Оксарой

Ровно три года назад, второго сентября 2016 года, ушел из жизни первый президент Узбекистана Ислам Абдуганиевич Каримов. В память об узбекском лидере в его бывшей резиденции Оксарой создан научно-просветительский мемориальный центр. Sputnik предлагает вам совершить фотоэкскурсию по комплексу, заглянув в недавнее прошлое республики.

Научно-просветительский мемориальный комплекс имени первого президента Узбекистана был создан по распоряжению главы государства Шавката Мирзиёева в апреле 2017 года. В структуру мемориального комплекса входят Научно-исследовательский и образовательный центр, конференц-зал, а в скором времени в резиденции Оксарой откроется также библиотека и музей.

Комплекс открыт для всех желающих шесть дней в неделю кроме понедельника. Посетители могут увидеть редкие фотографии из личного архива семьи Каримова, документы, личные вещи. Кроме того, с помощью интерактивных мониторов гости комплекса могут найти и изучить дополнительную информацию о первом лидере независимого Узбекистана. 

В день памяти Ислама Каримова Sputnik Узбекистан предлагает совершить виртуальную экскурсию по мемориальному центру.




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Дружеский шарж, подаренный первому президенту Узбекистана Исламу Каримову
Шарж на Ислама Каримова и редкие документы: что еще можно увидеть в Оксарое
Мировой рекорд в 40 тысяч голосов установили в Петербурге
Мировой рекорд в 40 тысяч голосов установили в Петербурге
Александрия Оксианская: тайны древнего города
Александрия Оксианская: тайны древнего города

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054