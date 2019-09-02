Шарж на Ислама Каримова и редкие документы: что еще можно увидеть в Оксарое

Ровно три года назад, второго сентября 2016 года, ушел из жизни первый президент Узбекистана Ислам Абдуганиевич Каримов. В память об узбекском лидере в его бывшей резиденции Оксарой создан научно-просветительский мемориальный центр. Sputnik предлагает вам совершить фотоэкскурсию по комплексу, заглянув в недавнее прошлое республики.

Научно-просветительский мемориальный комплекс имени первого президента Узбекистана был создан по распоряжению главы государства Шавката Мирзиёева в апреле 2017 года. В структуру мемориального комплекса входят Научно-исследовательский и образовательный центр, конференц-зал, а в скором времени в резиденции Оксарой откроется также библиотека и музей.

Комплекс открыт для всех желающих шесть дней в неделю кроме понедельника. Посетители могут увидеть редкие фотографии из личного архива семьи Каримова, документы, личные вещи. Кроме того, с помощью интерактивных мониторов гости комплекса могут найти и изучить дополнительную информацию о первом лидере независимого Узбекистана.

В день памяти Ислама Каримова Sputnik Узбекистан предлагает совершить виртуальную экскурсию по мемориальному центру.