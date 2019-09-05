Музей под открытым небом: в Ташкенте открылся парк "Навруз" – фото

Жители и гости Ташкента теперь могут посетить уникальный парк "Навруз" — этнографический городок, объекты которого демонстрируют богатые традиции и культуру узбекского народа.

Парк "Навруз" раскинулся на территории площадью 2,5 гектара. Он представляет собой этнографический городок с "улицами", названными в честь Каракалпакстана и всех областей республики, домами в стиле, отражающем характерные черты каждого региона.

Взору посетителей предстают глинобитные стены, террасы, чайханы и мастерские. В центре городка возведен амфитеатр для торжеств по случаю Навруза.

Берега канала, протекающего по территории парка, соединяет мост длиной почти 90 метров.

В конце августа парк посетил президент республики Шавкат Мирзиёев. Глава государства отметил, что это место играет очень важную роль в формировании самосознания.

"Здесь наглядно воплощены национальные ценности, наша история. Народ, глубоко осведомленный о своей истории, — гордый, могучий, богатый народ", — сказал Мирзиёев.

Это место должно привлекать посетителей круглый год, а не только в дни празднования Навруза, подчеркнул президент.

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