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Фестиваль ремесленников в Коканде - лучшие фото

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Гостям и жителям Коканда подарили настоящий праздник — в эти дни там проходит фестиваль ремесленников "Хунарманд".

В 2019-м мероприятие проводится впервые и продлится до 15 сентября. В будущем его планируется организовывать каждые два года. Самые яркие кадры фестиваля - в нашей фотоленте.

В I Международном фестивале народно-прикладного искусства "Хунарманд" в Коканде участвуют 1 116 ремесленников, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. В их числе 191 иностранец.

Фестиваль проходит на территории резиденции Худоёрхона, которую условно разделили на 13 городков (Ташкент и Ташкентская область — отдельно). На фестивале представлены 34 вида прикладного искусства.

Девушки вручную обрабатывают хлопок
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Напомним, организаторами мероприятия выступают ассоциация "Хунарманд", Торгово-промышленная палата, Министерство культуры, Госкомтуризма, а также Художественная академия, Академия наук и хокимият Ферганской области.

В 2019-м мероприятие проводится впервые и продлится до 15 сентября. В будущем его планируется организовывать каждые два года. 

Ожидается, что фестиваль поможет укрепить дружбу и сотрудничество между народами, возродить и сохранить традиции мастеров и школ ремесленничества. 

На базе мероприятия состоится конференция "Перспективы развития ремесленничества и народного прикладного искусства".

Теги:
культурное наследие, Узбекская культура, Культура, ремесленники, лучшее фото, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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