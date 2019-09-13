Фестиваль ремесленников в Коканде - лучшие фото

В 2019-м мероприятие проводится впервые и продлится до 15 сентября. В будущем его планируется организовывать каждые два года. Самые яркие кадры фестиваля - в нашей фотоленте.

В I Международном фестивале народно-прикладного искусства "Хунарманд" в Коканде участвуют 1 116 ремесленников, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. В их числе 191 иностранец.

Фестиваль проходит на территории резиденции Худоёрхона, которую условно разделили на 13 городков (Ташкент и Ташкентская область — отдельно). На фестивале представлены 34 вида прикладного искусства.

Напомним, организаторами мероприятия выступают ассоциация "Хунарманд", Торгово-промышленная палата, Министерство культуры, Госкомтуризма, а также Художественная академия, Академия наук и хокимият Ферганской области.

В 2019-м мероприятие проводится впервые и продлится до 15 сентября. В будущем его планируется организовывать каждые два года.

Ожидается, что фестиваль поможет укрепить дружбу и сотрудничество между народами, возродить и сохранить традиции мастеров и школ ремесленничества.

На базе мероприятия состоится конференция "Перспективы развития ремесленничества и народного прикладного искусства".