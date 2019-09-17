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Кукольное царство: фоторепортаж с завода "Ташигрушка"

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© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Президент Узбекистана в 2017 году поручил восстановить знаменитый завод "Ташигрушка".

Завод "Ташигрушка" славился по всему СССР, однако потом основные здания и сооружения много лет пустовали, производственные линии за это время пришли в негодность.

В 2017 году президент республики Шавкат Мирзиёев поручил восстановить знаменитый завод. На сегодняшний день там реализуются пять проектов: Toys City, O`yinchoqlar Fabrikasi, Funny Kids World, National Products и United Nation company. Налажено производство одежды, игрушек и других предметов для детей.

Продукцию, производимую в Ташкенте, экспортируют в страны СНГ: Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан и Россию.

Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал на обновленном заводе и узнал, как он живет и какие игрушки там выпускают. Смотрите фотоленту.

Теги:
Экономика, дети, игрушки, Ташкент



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