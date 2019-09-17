Кукольное царство: фоторепортаж с завода "Ташигрушка"

В 2017 году президент республики Шавкат Мирзиёев поручил восстановить знаменитый завод. На сегодняшний день там реализуются пять проектов: Toys City, O`yinchoqlar Fabrikasi, Funny Kids World, National Products и United Nation company. Налажено производство одежды, игрушек и других предметов для детей.
Продукцию, производимую в Ташкенте, экспортируют в страны СНГ: Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан и Россию.
Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал на обновленном заводе и узнал, как он живет и какие игрушки там выпускают. Смотрите фотоленту.