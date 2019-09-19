Плечом к плечу: учения "Центр-2019" в Узбекистане - фоторепортаж

На полигоне "Гурумсарай" стартовали международные военные учения "Центр-2019". Торжественная церемония открытия этого этапа учений состоялась 17 сентября. Лучшие кадры - в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Военнослужащие Узбекистана и Таджикистана отрабатывают решение учебно-боевых задач на полигоне в Наманганской области.

В Наманганской области военным Узбекистана и Таджикистана предстоит отразить нападение условных террористов.

Первый заместитель министра обороны Узбекистана, начальник Генштаба вооруженных сил генерал-майор Павел Эргашев подчеркнул, что такие масштабные совместные мероприятия укрепляют военные отношения между государствами и повышают боевую подготовку личного состава.

Представитель Таджикистана, первый заместитель командующего сухопутными войсками генерал-майор Охунзода Ихтиер Неъматулло поблагодарил узбекских коллег за радушный прием и заметил, что военные маневры еще больше сплотят братские народы и позволят отработать ключевые навыки оборонительных действий.