14:58 19 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.51
  • EUR10421.13
  • USD9411.30
Поиск
Фото

Плечом к плечу: учения "Центр-2019" в Узбекистане - фоторепортаж

Получить короткую ссылку
65 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • первый зам минстра обороны РУз Павел Эргашев
  • Узбекско-таджикские учения на полигоне Гурумсарой
  • Узбекско-таджикские учения на полигоне Гурумсарой
  • Узбекско-таджикские учения на полигоне Гурумсарой
  • Узбекско-таджикские учения на полигоне Гурумсарой
  • Узбекско-таджикские учения на полигоне Гурумсарай
  • Узбекско-таджикские учения на полигоне Гурумсарой
  • Узбекско-таджикские учения на полигоне Гурумсарой
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Первый заместитель министра обороны Узбекистана, начальник Генштаба вооруженных сил генерал-майор Павел Эргашев подчеркнул, что такие масштабные совместные мероприятия укрепляют военные отношения между государствами и повышают боевую подготовку личного состава.

На полигоне "Гурумсарай" стартовали международные военные учения "Центр-2019". Торжественная церемония открытия этого этапа учений состоялась 17 сентября. Лучшие кадры - в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Военнослужащие Узбекистана и Таджикистана отрабатывают решение учебно-боевых задач на полигоне в Наманганской области.

В Наманганской области военным Узбекистана и Таджикистана предстоит отразить нападение условных террористов.

Министерство обороны Узбекистана
Военные Узбекистана "перетянули" всех на "Центр-2019"
Первый заместитель министра обороны Узбекистана, начальник Генштаба вооруженных сил генерал-майор Павел Эргашев подчеркнул, что такие масштабные совместные мероприятия укрепляют военные отношения между государствами и повышают боевую подготовку личного состава.

Представитель Таджикистана, первый заместитель командующего сухопутными войсками генерал-майор Охунзода Ихтиер Неъматулло поблагодарил узбекских коллег за радушный прием и заметил, что военные маневры еще больше сплотят братские народы и позволят отработать ключевые навыки оборонительных действий.

Теги:
военные учения, учения, лучшее фото, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



Еще фотоленты

  • Первый мототур по трассам Европы
    Последнее обновление: 18:20 18.09.2019
    18:20 18.09.2019

    7500 км в пути, или Как прошел первый узбекский мототур по Европе

    В течение 20 дней участники мотоклуба Patriot побывали на своих железных конях в 10 государствах Европы, встретились с местными байкерами, посетили мемориальные комплексы, где захоронены узбекистанцы, павшие во времена Второй мировой войны.

    67
    12
  • Последнее обновление: 14:54 17.09.2019
    14:54 17.09.2019

    Кукольное царство: фоторепортаж с завода "Ташигрушка"

    Завод "Ташигрушка" славился по всему СССР, однако потом основные здания и сооружения много лет пустовали, производственные линии за это время пришли в негодность.

    285
    10
  • Церемония торжественного открытия Первого Международного фестиваля народно-прикладного искусства в Коканде
    Последнее обновление: 16:04 15.09.2019
    16:04 15.09.2019

    Ремесло, искусство и президент: кадры открытия фестиваля в Коканде

    Международный фестиваль народно-прикладного искусства планируется проводить раз в два года. Дебютный форум собрал свыше 370 мастеров и искусствоведов из 78 стран мира. Лучшие фото с открытия фестиваля смотрите в нашей фотоленте.

    249
    13
  • Панно на станции метро Боровицкая
    Последнее обновление: 21:04 14.09.2019
    21:04 14.09.2019

    "Дерево народов СССР" на "Боровицкой" — Узбекистан и все-все-все

    Московское метро, пожалуй, самое интернациональное в мире. Единство республик некогда единой страны отражено и в названиях станций, и в материалах, и, конечно же, в оформлении. Самая универсальная в этом смысле — "Боровицкая".

    496
    9

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Узбекско-таджикские учения на полигоне Гурумсарай
Плечом к плечу: учения "Центр-2019" в Узбекистане - фоторепортаж
Участник фестиваля ТЭФИ-Содружество
Узбекский режиссер на фестивале "ТЭФИ" рассказал о своей детской мечте
Торгово-экономическая миссия Казахстана в Узбекистане
Торгово-экономическая миссия Казахстана в Узбекистане

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054