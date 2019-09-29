Политик рубежа тысячелетий: архивные фото с Жаком Шираком

Экс-президент Франции Жак Ширак скончался на 87-м году жизни: смотрите в фотоленте Sputnik, какой была жизнь популярного политика.

Жак Рене Ширак родился 29 ноября 1932-го в Париже. Впервые на пост главы государства он баллотировался в 1995 году. Именно при Шираке президентский срок был сокращен с 7 до 5 лет. Вторые в своей политической карьере выборы он успешно выиграл в 2002-м, оставаясь во главе страны до 2007 года. После сложения полномочий Жак Ширак стал пожизненным членом Конституционного совета Франции.

При Шираке республика вернулась к политике голлизма и дистанцировалась от Вашингтона.

Архивные кадры из жизни одного из самых знаковых и ярких европейских политиков современности смотрите в фотоленте Sputnik.