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Спасти планету: победители фотоконкурса Environmental Photographer 2019

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"Отчаянные меры". Носорогу спиливают рог, чтобы защитить животное от браконьеров. Автор снимка Невилл Нгомане (Neville Kgaugelo Ngomane) — лучший молодой экологический фотограф года.

Жюри конкурса Environmental Photographer of the Year 2019, привлекающего внимание к проблемам экологии, подвело итоги.

Английская благотворительная организация CIWEM объявила победителей фотоконкурса экологической фотографии Environmental Photographer of the Year 2019. Лучшей работой этого года назван снимок "Прилив входит в дом" индийского фотографа Шанта Кумара.

Снимок, сделанный на одной из улиц Мумбаи, показывает, насколько глобальное потепление грозит этому индийскому городу затоплением прибрежных районов.

Фотоконкурс Environmental Photographer of the Year открыт для участия фотографов со всего мира, делающих снимки, которые отражают экологические и социальные проблемы. Главное условие конкурса – фотографии должны быть современными, творческими и резонансными, а самое главное — вдохновлять людей во всем мире заботиться об окружающей среде.

Самые эффектные и оригинальные снимки победителей — в подборке Sputnik Азербайджан.




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Спасти планету: победители фотоконкурса Environmental Photographer 2019
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