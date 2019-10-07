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За кубок и президента: международный турнир по курашу - фото

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  • Международный турнир на Кубок президента Республики Узбекистан по курашу в Термезе
  • Международный турнир на Кубок президента Республики Узбекистан по курашу в Термезе
  • Международный турнир на Кубок президента Республики Узбекистан по курашу в Термезе
  • Международный турнир на кубок Президента Республики Узбекистан по курашу в Термезе
  • Международный турнир на кубок Президента Республики Узбекистан по курашу в Термезе
  • Международный турнир на кубок Президента Республики Узбекистан по курашу в Термезе
  • Международный турнир на кубок Президента Республики Узбекистан по курашу в Термезе
  • Международный турнир на кубок Президента Республики Узбекистан по курашу в Термезе
  • Международный турнир на кубок Президента Республики Узбекистан по курашу в Термезе
  • Международный турнир на кубок Президента Республики Узбекистан по курашу в Термезе
  • Международный турнир на кубок Президента Республики Узбекистан по курашу в Термезе
  • Международный турнир на кубок Президента Республики Узбекистан по курашу в Термезе
  • Международный турнир на кубок Президента Республики Узбекистан по курашу в Термезе
  • Международный турнир на кубок Президента Республики Узбекистан по курашу в Термезе
  • Международный турнир на кубок Президента Республики Узбекистан по курашу в Термезе
  • Международный турнир на кубок Президента Республики Узбекистан по курашу в Термезе
  • Международный турнир на кубок Президента Республики Узбекистан по курашу в Термезе
  • Международный турнир на Кубок президента Республики Узбекистан по курашу в Термезе
  • Международный турнир на Кубок президента Республики Узбекистан по курашу в Термезе
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Церемония открытия состязания. Торжественное шествие с флагами участников турнира.

Международный турнир по курашу на Кубок президента Узбекистана состоялся в Термезе. Самые яркие кадры прошедшего соревнования - смотрите в нашей фотоленте.

В Термезе прошел международный турнир на Кубок президента Республики Узбекистан по курашу. Общий призовой фонд соревнования составил 100 тысяч долларов. В турнире приняли участие более 130 борцов из 48 стран.

Победителем в абсолютной весовой категории стал узбекистанец Болтабек Болтаев, победивший в финале соотечественника Мухсина Хисомиддинова. Приз за первое место в этой категории составил 10 тысяч долларов, а за второе - 5 тысяч.

Победители в остальных весовых категориях были награждены 3 тысячами долларов.

Теги:
спортивные соревнования, Соревнования, борьба, кураш



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