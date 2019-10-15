От Монро до Трампа: Музей восковых фигур в Ташкенте - фотолента

Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал в Музее восковых фигур. Самые интересные кадры - в нашей фотоленте!

В Ташкенте заработал Музей восковых фигур, который находится в одном здании с планетарием и летающим театром.

Вход стоит 20 тысяч сумов, а детям до 12 лет - бесплатно.

В данный момент в музее можно полюбоваться на 13 фигур знаменитостей, но уже через месяц ожидается пополнение.

Среди будущих фигур гости смогут увидеть Владимира Путина, Криштиану Роналду, Лионеля Месси, индийских и турецких актеров, а также первого узбекского персонажа, юмориста и любимчика народа - Ходжибоя Тоджибаева.

Изготовлением фигур занимаются турецкие и китайские компании.

Все желающие могут посетить новое место, а заодно и прогуляться по парку Ташкент Сити с 9 до 22 часов.