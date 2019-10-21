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Грязные тачки, или Испытание для настоящих машин — самые яркие фото гонки

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  • Турнир по джип-триалу во второй раз состоялся в Узбекистане. Соревнование прошли на окраине Ташкента между озером Бахт и гольф-клубом.
  • Турнир проходил недалеко от озера Бахт, вблизи Ташкентского аэропорта, так что зрители могли наблюдать не только автомобильные баталии, но и пролетающие почти над самой головой самолеты.
  • Турнир по джип-триалу во второй раз состоялся в Узбекистане. Соревнование прошли на окраине Ташкента между озером Бахт и гольф-клубом.
  • Турнир по джип-триалу во второй раз состоялся в Узбекистане. Соревнование прошли на окраине Ташкента между озером Бахт и гольф-клубом.
  • Турнир по джип-триалу во второй раз состоялся в Узбекистане. Соревнование прошли на окраине Ташкента между озером Бахт и гольф-клубом.
  • Турнир по джип-триалу во второй раз состоялся в Узбекистане. Соревнование прошли на окраине Ташкента между озером Бахт и гольф-клубом.
  • Турнир по джип-триалу во второй раз состоялся в Узбекистане. Соревнование прошли на окраине Ташкента между озером Бахт и гольф-клубом.
  • Турнир по джип-триалу во второй раз состоялся в Узбекистане. Соревнование прошли на окраине Ташкента между озером Бахт и гольф-клубом.
  • Турнир по джип-триалу во второй раз состоялся в Узбекистане. Соревнование прошли на окраине Ташкента между озером Бахт и гольф-клубом.
  • Турнир по джип-триалу во второй раз состоялся в Узбекистане. Соревнование прошли на окраине Ташкента между озером Бахт и гольф-клубом.
  • Турнир по джип-триалу во второй раз состоялся в Узбекистане. Соревнование прошли на окраине Ташкента между озером Бахт и гольф-клубом.
  • В отличии от российских авто, западные и японские внедорожники часто застревали в грязи
  • Турнир по джип-триалу во второй раз состоялся в Узбекистане. Соревнование прошли на окраине Ташкента между озером Бахт и гольф-клубом.
  • Турнир по джип-триалу во второй раз состоялся в Узбекистане. Соревнование прошли на окраине Ташкента между озером Бахт и гольф-клубом.
  • Турнир по джип-триалу во второй раз состоялся в Узбекистане. Соревнование прошли на окраине Ташкента между озером Бахт и гольф-клубом.
  • Турнир по джип-триалу во второй раз состоялся в Узбекистане. Соревнование прошли на окраине Ташкента между озером Бахт и гольф-клубом.
  • Турнир по джип-триалу во второй раз состоялся в Узбекистане. Соревнование прошли на окраине Ташкента между озером Бахт и гольф-клубом.
  • Турнир по джип-триалу во второй раз состоялся в Узбекистане. Соревнование прошли на окраине Ташкента между озером Бахт и гольф-клубом.
  • Турнир по джип-триалу во второй раз состоялся в Узбекистане. Соревнование прошли на окраине Ташкента между озером Бахт и гольф-клубом.
  • Турнир по джип-триалу во второй раз состоялся в Узбекистане. Соревнование прошли на окраине Ташкента между озером Бахт и гольф-клубом.
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан

Турнир по джип-триалу во второй раз состоялся в Узбекистане. В состязаниях участвовали 20 экипажей из разных регионов республики, а также гонщики из Казахстана.

В воскресенье в пригороде Ташкента состоялись соревнования на внедорожниках. Участникам турнира предстояло преодолеть трассу протяженностью чуть больше одного километра. Трассы были две - "стандарт" и "экстрим". Гонка стала настоящим испытанием для экипажей и техники.

Зато зрители получили истинное удовольствие от зрелищных заездов.

Брызги, грязь, рев моторов, эмоции зрителей и спортсменов, тонущие в броде автомобили - в общем весь спектр эмоций, который сопутствует таким соревнованиям. Самые яркие моменты джип-триала смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.




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