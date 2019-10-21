Грязные тачки, или Испытание для настоящих машин — самые яркие фото гонки

В воскресенье в пригороде Ташкента состоялись соревнования на внедорожниках. Участникам турнира предстояло преодолеть трассу протяженностью чуть больше одного километра. Трассы были две - "стандарт" и "экстрим". Гонка стала настоящим испытанием для экипажей и техники.
Зато зрители получили истинное удовольствие от зрелищных заездов.
Брызги, грязь, рев моторов, эмоции зрителей и спортсменов, тонущие в броде автомобили - в общем весь спектр эмоций, который сопутствует таким соревнованиям. Самые яркие моменты джип-триала смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.