Грязные тачки, или Испытание для настоящих машин — самые яркие фото гонки

Турнир по джип-триалу во второй раз состоялся в Узбекистане. В состязаниях участвовали 20 экипажей из разных регионов республики, а также гонщики из Казахстана.

В воскресенье в пригороде Ташкента состоялись соревнования на внедорожниках. Участникам турнира предстояло преодолеть трассу протяженностью чуть больше одного километра. Трассы были две - "стандарт" и "экстрим". Гонка стала настоящим испытанием для экипажей и техники.

Зато зрители получили истинное удовольствие от зрелищных заездов.

Брызги, грязь, рев моторов, эмоции зрителей и спортсменов, тонущие в броде автомобили - в общем весь спектр эмоций, который сопутствует таким соревнованиям. Самые яркие моменты джип-триала смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.