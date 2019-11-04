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Бегом по Самарканду: самые яркие моменты полумарафона - фотолента

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© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Организаторы планируют проводить этот полумарафон ежегодно, а в последние годы наблюдается рост числа бегунов и гостей из-за рубежа.
Sputnik Узбекистан

Вчера Самарканд превратился в огромную спортивную площадку. Самые красочные фотографии международного полумарафона - в подборке Sputnik Узбекистан.

В Самарканде завершился полумарафон. Он включает в себя забеги на дистанции 21 км, 10 км и 2 км.

Победители получат денежные призы, а вырученные средства направят на театральную постановку, доступную для незрячих людей. Она предусматривает использование тифлокомментирования. Для этого будет приобретено необходимое оборудование, а также организовано обучение специалистов.

В ходе подготовки к полумарафону Фонд развития культуры и искусства провел исследование, посвященное проблеме инклюзивности – были проведены тренинги и мониторинги в театрах, музеях и библиотеках Узбекистана.

Теги:
фотография, фотосъемка, фотолента, фото



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