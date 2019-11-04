Бегом по Самарканду: самые яркие моменты полумарафона - фотолента

В Самарканде завершился полумарафон. Он включает в себя забеги на дистанции 21 км, 10 км и 2 км.

Победители получат денежные призы, а вырученные средства направят на театральную постановку, доступную для незрячих людей. Она предусматривает использование тифлокомментирования. Для этого будет приобретено необходимое оборудование, а также организовано обучение специалистов.

В ходе подготовки к полумарафону Фонд развития культуры и искусства провел исследование, посвященное проблеме инклюзивности – были проведены тренинги и мониторинги в театрах, музеях и библиотеках Узбекистана.