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Самые богатые Instagram-блогеры России - фото

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Лидер рейтинга - Ксения Собчак, которая зарабатывает только на рекламе в Instagram 1,6 миллиона долларов.
Sputnik Узбекистан

Развитие технологий дали героям рейтинга новые возможности для получения доходов, а именно — возможность зарабатывать на рекламе в соцсетях. Смотрите нашу фотоленту!

Журнал Forbes опубликовал список из 15 российских блогеров с самыми высокими доходами от Instagram-рекламы, в который попали всего двое мужчин — автоблогер Алан Енилеев и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

В тройку лидеров вошли телеведущие Ксения Собчак, Регина Тодоренко и Ольга Бузова.

"Развитие технологий и появление новых платформ дали героям нашего рейтинга новые возможности для получения доходов, а именно — возможность зарабатывать на рекламе в соцсетях. И если начало 2010-х ознаменовалось резким ростом YouTube, то сегодня главной медийной площадкой стал Instagram", - говорится в сообщении.

Примечательно, что среди 15 самых зарабатывающих в Instagram блогеров всего двое мужчин.

По информации издания, гендерный перекос объясняется довольно просто: женщины-блогеры создают контент, который интересен как подписчикам-женщинам, так и подписчикам-мужчинам.

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