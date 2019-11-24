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Великолепная пятерка и Умар: дебют узбекистанцев на турнире GFC в Ташкенте

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Украинец Артем Шокало ничего не смог противопоставить представителю Узбекистана Нурсултану Рузибаеву, одержавшему победу техническим нокаутом.
Sputnik Узбекистан

Столица Узбекистана впервые приняла международный турнир по смешанным единоборствам. На домашнем ринге за честь страны сражались семь узбекистанцев. Украшением вечера стал бой россиянина Умара Нурмагомедова с аргентинцем Брайаном Гонаслесом.

Турнир прошел в спортивном комплексе "Humo Arena" при полном аншлаге. Открывали вечер помимо почетного гостя - Хабиба Нурмагомедова — вице-премьер Азиз Абдухакимов, председатель Национального Олимпийского комитета Рустам Шаабдурахмонов и руководитель созданной недавно Ассоциации смешанных боевых искусств Узбекистана Отабек Умаров.

Приятным сюрпризом для участников и зрителей спортивного праздника стало выступление прославленного боксера Роя Джонса, который исполнил рэп под рев восторженной публики.

Турнир по смешанным единоборствам в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Всего в субботний вечер состоялось 12 поединков, в семи из которых приняли участие представители Узбекистана. Для дебюта очень даже внушительно - пять побед, причем, только одна по очкам — остальные досрочно. Успех праздновали Музаффар Раджабов, Нурсултан Рузибаев, Авлийхон Хамидов, Джахонгир Жумаев и Ахлиддин Мирзадавлатов. Двое представителей республики потерпели поражение: белорус Сергей Алексеевич оказался сильнее Амина Эргашева, а спортсмен из Суринама Клайд Брунсвик поборол Джамшида Рахмоналиева.

Также в числе триумфаторов вечера россияне Шамиль Завуров, Сайгид Изагахмаев, Маккашрип Зайнуков и Марат Магомедов, а также брат Хабиба Нурмагомедова — Умар, защитивший свой титул в первом же раунде.

Самые яркие моменты неповторимого зрелища в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
турнир, боевые искусства, Умар Нурмагомедов, Хабиб Нурмагомедов, Ташкент



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Великолепная пятерка и Умар: дебют узбекистанцев на турнире GFC в Ташкенте
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