Великолепная пятерка и Умар: дебют узбекистанцев на турнире GFC в Ташкенте

Столица Узбекистана впервые приняла международный турнир по смешанным единоборствам. На домашнем ринге за честь страны сражались семь узбекистанцев. Украшением вечера стал бой россиянина Умара Нурмагомедова с аргентинцем Брайаном Гонаслесом.

Турнир прошел в спортивном комплексе "Humo Arena" при полном аншлаге. Открывали вечер помимо почетного гостя - Хабиба Нурмагомедова — вице-премьер Азиз Абдухакимов, председатель Национального Олимпийского комитета Рустам Шаабдурахмонов и руководитель созданной недавно Ассоциации смешанных боевых искусств Узбекистана Отабек Умаров.

Приятным сюрпризом для участников и зрителей спортивного праздника стало выступление прославленного боксера Роя Джонса, который исполнил рэп под рев восторженной публики.

Всего в субботний вечер состоялось 12 поединков, в семи из которых приняли участие представители Узбекистана. Для дебюта очень даже внушительно - пять побед, причем, только одна по очкам — остальные досрочно. Успех праздновали Музаффар Раджабов, Нурсултан Рузибаев, Авлийхон Хамидов, Джахонгир Жумаев и Ахлиддин Мирзадавлатов. Двое представителей республики потерпели поражение: белорус Сергей Алексеевич оказался сильнее Амина Эргашева, а спортсмен из Суринама Клайд Брунсвик поборол Джамшида Рахмоналиева.

Также в числе триумфаторов вечера россияне Шамиль Завуров, Сайгид Изагахмаев, Маккашрип Зайнуков и Марат Магомедов, а также брат Хабиба Нурмагомедова — Умар, защитивший свой титул в первом же раунде.

Самые яркие моменты неповторимого зрелища в фотоленте Sputnik Узбекистан.