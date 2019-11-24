Великолепная пятерка и Умар: дебют узбекистанцев на турнире GFC в Ташкенте

Турнир прошел в спортивном комплексе "Humo Arena" при полном аншлаге. Открывали вечер помимо почетного гостя - Хабиба Нурмагомедова — вице-премьер Азиз Абдухакимов, председатель Национального Олимпийского комитета Рустам Шаабдурахмонов и руководитель созданной недавно Ассоциации смешанных боевых искусств Узбекистана Отабек Умаров.
Приятным сюрпризом для участников и зрителей спортивного праздника стало выступление прославленного боксера Роя Джонса, который исполнил рэп под рев восторженной публики.
Также в числе триумфаторов вечера россияне Шамиль Завуров, Сайгид Изагахмаев, Маккашрип Зайнуков и Марат Магомедов, а также брат Хабиба Нурмагомедова — Умар, защитивший свой титул в первом же раунде.
Самые яркие моменты неповторимого зрелища в фотоленте Sputnik Узбекистан.