Пчеловод и зеленый цвет: самые яркие образы American Music Awards - фото

Вчера в Лос-Анджелесе прошла ежегодная музыкальная премия, созданная в 1973 году Диком Кларком, American Music Awards.

Главную награду в номинации "Артист года" завоевала Тэйлор Свифт.

В "Открытии года" - Билли Айлиш.

"Коллаборация года" - Шон Мендес и Камилла Кабелло с песней Senorita.

"Тур года" - BTS.

"Лучшее видео года" - Тэйлор Свифт You Need To Calm Down.

"Лучший артист в соцсетях" - BTS.

"Лучший артист" - Khalid.

"Лучшая артистка" - Тэйлор Свифт.

"Лучшая группа" - BTS.

"Лучший альбом" (поп-рок) - Тэйлор Свифт Lover.

"Любимая песня" (поп-рок) - Холзи - Without Me.

Среди лучших в кантри-музыке победили Кэрри Андервуд, Кейн Браун, Dan+Shay.

В хип-хопе "Артистом года" стала Карди Би.

"Лучший альбом" - Post Malone Hollywood Bleeding.

"Лучшая песня" - Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus Old Town Road.

"Лучший артист" - Бруно Марс.

"Лучшая артистка" Бейонсе.

"Лучший альбом" - Khalid Free Spirit.

"Лучшая песня" - Khalid Talk.

В номинации "Альтернатива" победила Билли Айлиш, а "Лучшим саундтреком года" стал трек Bohemian Rhapsody группы Queen.

А пока предлагаем вам посмотреть на самые лучшие образы с красной дорожки церемонии!