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От свистка до свистка: самые яркие моменты карьеры Равшана Ирматова

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  • Футбольный рефери из Узбекистана Равшан Ирматов
  • Футбольный рефери из Узбекистана Равшан Ирматов
  • Футбольный рефери из Узбекистана Равшан Ирматов
  • Футбольный рефери из Узбекистана Равшан Ирматов
  • Футбольный рефери из Узбекистана Равшан Ирматов
  • Футбольный рефери из Узбекистана Равшан Ирматов
  • Футбольный рефери из Узбекистана Равшан Ирматов
  • Футбольный рефери из Узбекистана Равшан Ирматов
  • Футбольный рефери из Узбекистана Равшан Ирматов
  • Футбольный рефери из Узбекистана Равшан Ирматов
  • Футбольный рефери из Узбекистана Равшан Ирматов
  • Футбольный рефери из Узбекистана Равшан Ирматов
  • Футбольный рефери из Узбекистана Равшан Ирматов
  • Футбольный рефери из Узбекистана Равшан Ирматов
  • Вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов
  • лава судейского департамента FIFA Массимо Бузакка, футбольные арбитры Сандро Риччи, Равшан Ирматов и бывший футбольный судья, глава судейского комитета УЕФА, консультант Итальянской ассоциации арбитров Пьерлуиджи Коллина
  • Футбольный рефери из Узбекистана Равшан Ирматов
© AFP 2018 / NATALIA KOLESNIKOVA
В 2010 году имя Равшана Ирматова прозвучало на весь мир - он отсудил первый матч в рамках ЧМ-2010 между Мексикой и ЮАР, который прошел в Йоханнесбурге 11 июня.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20191127/12887252/Ot-svistka-do-svistka-samye-yarkie-momenty-karery-Ravshana-Irmatova.html

Легендарный узбекский арбитр ФИФА Равшан Ирматов официально завершил судейскую карьеру. На торжественном мероприятии ему была вручена памятная награда за вклад в развитие футбола.

Ирматов — девятикратный лучший судья года в Узбекистане. Больше 16 лет он был рефери в ФИФА, став рекордсменом по числу матчей в финальных стадиях чемпионатов мира: пять игр на ЧМ-2010 в ЮАР, четыре — в рамках ЧМ-2014 и две — на мундиале 2018 года в России.

Узбекский футбольный арбитр Равшан Ирматов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Знаменитый узбекский арбитр Равшан Ирматов завершил карьеру
Ирматов пять раз признавался лучшим судьей года в Азии, а также получил престижную награды "Global Soccer Awards" в номинации лучший арбитр года в мире. В 2013 его включили в десятку лучших рефери планеты по версии IFFHS.

Самые яркие кадры его карьеры смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Узбекистан, футбол, судья, спорт, Равшан Ирматов



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Футбольный рефери из Узбекистана Равшан Ирматов
От свистка до свистка: самые яркие моменты карьеры Равшана Ирматова
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