От свистка до свистка: самые яркие моменты карьеры Равшана Ирматова

Легендарный узбекский арбитр ФИФА Равшан Ирматов официально завершил судейскую карьеру. На торжественном мероприятии ему была вручена памятная награда за вклад в развитие футбола.

Ирматов — девятикратный лучший судья года в Узбекистане. Больше 16 лет он был рефери в ФИФА, став рекордсменом по числу матчей в финальных стадиях чемпионатов мира: пять игр на ЧМ-2010 в ЮАР, четыре — в рамках ЧМ-2014 и две — на мундиале 2018 года в России.

Ирматов пять раз признавался лучшим судьей года в Азии, а также получил престижную награды "Global Soccer Awards" в номинации лучший арбитр года в мире. В 2013 его включили в десятку лучших рефери планеты по версии IFFHS.

Самые яркие кадры его карьеры смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.