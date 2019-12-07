Как Ташкент готовится к празднованию Нового года - фотолента

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Гирлянды, елки на главных улицах и отличное настроение. О том, как столица Узбекистана готовится к празднованию Нового года - смотрите нашу фотоленту!
Ташкент вовсю готовится в празднованию Нового года.
На главных улицах уже устанавливают первые елки, магазины и дома украшены гирляндами, а люди ходят в приподнятом настроении.
Гостей и жителей столицы ждет яркая программа в праздничные дни: захватывающие представления иллюзионистов, фестиваль сыра и пиццы, а также выступления диджеев и юмористов города.
Смотрите нашу фотоленту!