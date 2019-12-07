16:20 07 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.79
  • EUR10476.36
  • USD9510.99
Поиск
Фото

Как Ташкент готовится к празднованию Нового года - фотолента

Получить короткую ссылку
61 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Подготовка Ташкента к празднованию Нового года
  • Подготовка Ташкента к празднованию Нового года
  • Подготовка Ташкента к празднованию Нового года
  • Подготовка Ташкента к празднованию Нового года
  • Подготовка Ташкента к празднованию Нового года
  • Подготовка Ташкента к празднованию Нового года
  • Подготовка Ташкента к празднованию Нового года
  • Подготовка Ташкента к празднованию Нового года
  • Подготовка Ташкента к празднованию Нового года
  • Подготовка Ташкента к празднованию Нового года
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Подготовка Ташкента к празднованию Нового года
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1293/69/12936978.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20191207/12956215/Kak-Tashkent-gotovitsya-k-prazdnovaniyu-Novogo-goda-fotolenta.html

Гирлянды, елки на главных улицах и отличное настроение. О том, как столица Узбекистана готовится к празднованию Нового года - смотрите нашу фотоленту!

Ташкент вовсю готовится в празднованию Нового года.

На главных улицах уже устанавливают первые елки, магазины и дома украшены гирляндами, а люди ходят в приподнятом настроении.

Гостей и жителей столицы ждет яркая программа в праздничные дни: захватывающие представления иллюзионистов, фестиваль сыра и пиццы, а также выступления диджеев и юмористов города.

Смотрите нашу фотоленту!

Теги:
новогодние праздники, праздник, новый год, Новый год, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



Еще фотоленты

Главные темы

  • Узбекистанцы во время праздника
    В Узбекистане будут усилены гарантии прав ребенка

    Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс направлены на обеспечение дополнительных гарантий защиты прав несовершеннолетних на всех этапах досудебного производства и судебного разбирательства.

    45
  • Аптека, стулья, ресторан: массовая драка в Ташкенте попала на видео
    В нескольких районах Ташкента провели рейды по аптекам

    На данный момент в отношении работников аптек также возбуждены уголовные дела по статье 251-1 Уголовного кодекса. Работа в данном направлении продолжается и обеспечивается соблюдение принципа неотвратимости ответственности за содеянное.

    25
  • В Ташкенте откроется первая гостиница Courtyard от Marriott
    В Ташкенте откроется первая гостиница Courtyard от Marriott

    Courtyard by Marriott Tashkent Yakka-Saray будет иметь категории четыре звезды. В гостинице будет 131 номер, конференц-залы с вместимостью до 250 человек. Расположится она в 5 минутах езды от аэропорта и вокзала.

    120

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Подготовка Ташкента к празднованию Нового года
Как Ташкент готовится к празднованию Нового года - фотолента
Дональд Трамп пообещал решить проблему с невыдачей виз российским дипломатам в ООН
"Российская комната тут самая секретная, мы не смогли ее найти" - Небензя в Белом доме США
Наблюдатель на выборах: права и запреты



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться