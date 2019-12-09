Открытие филиала МГИМО в Ташкенте

В Ташкенте официально открыт филиал Московского государственного института международных отношений (МГИМО) при МИД РФ в Ташкенте.

В торжественной церемонии открытия приняли участие глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, российские и узбекские дипломаты, профессора и преподаватели вуза.

Узбекские студенты приступили к обучению в Филиале еще в сентябре этого года. Основные направления образования - "Бизнес-информатика" и "Юриспруденция". Обучение велось на базе партнерского вуза - Университета мировой экономики и дипломатии. Также в столице открыты и лицейские классы МГИМО.

В ходе визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Узбекистан в январе 2020-го, ожидается его посещение филиала МГИМО, а также выступление с небольшой лекцией. Об этом на церемонии открытия сообщил министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов.

Соглашение о создании филиала было подписано в октябре 2018 года в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Ташкент. К реализации проекта приступили в феврале текущего года, сразу после подписания им соответствующего постановления.