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Открытие филиала МГИМО в Ташкенте

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  • Открытие филиала МГИМО в Ташкенте
  • Открытие филиала МГИМО в Ташкенте
  • Открытие филиала МГИМО в Ташкенте
  • Открытие филиала МГИМО в Ташкенте
  • Открытие филиала МГИМО в Ташкенте
  • Открытие филиала МГИМО в Ташкенте
  • Открытие филиала МГИМО в Ташкенте
  • Открытие филиала МГИМО в Ташкенте
  • Открытие филиала МГИМО в Ташкенте
  • Открытие филиала МГИМО в Ташкенте
  • Открытие филиала МГИМО в Ташкенте
  • Открытие филиала МГИМО в Ташкенте
  • Открытие филиала МГИМО в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Состоялась торжественная церемония по случаю открытия филиала.
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1297/26/12972671.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20191209/12972883/Otkrytie-filiala-MGIMO-v-Tashkente.html

В Ташкенте официально открыт филиал Московского государственного института международных отношений (МГИМО) при МИД РФ в Ташкенте.

В торжественной церемонии открытия приняли участие глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, российские и узбекские дипломаты, профессора и преподаватели вуза.

Узбекские студенты приступили к обучению в Филиале еще в сентябре этого года. Основные направления образования - "Бизнес-информатика" и "Юриспруденция". Обучение велось на базе партнерского вуза - Университета мировой экономики и дипломатии. Также в столице открыты и лицейские классы МГИМО.

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Ректор МГИМО: мы сразу с радостью откликнулись на идею открыть филиал

В ходе визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Узбекистан в январе 2020-го, ожидается его посещение филиала МГИМО, а также выступление с небольшой лекцией. Об этом на церемонии открытия сообщил министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов.

Соглашение о создании филиала было подписано в октябре 2018 года в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Ташкент. К реализации проекта приступили в феврале текущего года, сразу после подписания им соответствующего постановления.




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Открытие филиала МГИМО в Ташкенте
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