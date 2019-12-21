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Самые красивые столицы мира в ожидании чуда - фотолента

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© REUTERS / Lisi Niesner
Рождественские украшения на Риджент-стрит в Лондоне
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20191221/13066496/Samie-krasivie-stolitci-mira-v-ojidanii-chuda-fotolenta.html

Как украсили к Новому году самые красивые города мира - смотрите подборку в нашей фотоленте Sputnik!

Мировые столицы готовятся к Рождеству и новому году.

Лондон и Нью-Йорк, Москва и Берлин одеваются в неон, праздничные огни и снежные узоры. Чем ближе к праздникам - тем наряднее. 

О том, как крупнейшие города мира готовятся к главным праздникам год - в фотоподборке Sputnik. 

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Самые красивые столицы мира в ожидании чуда - фотолента
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