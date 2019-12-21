Самые красивые столицы мира в ожидании чуда - фотолента

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Как украсили к Новому году самые красивые города мира - смотрите подборку в нашей фотоленте Sputnik!
Мировые столицы готовятся к Рождеству и новому году.
Лондон и Нью-Йорк, Москва и Берлин одеваются в неон, праздничные огни и снежные узоры. Чем ближе к праздникам - тем наряднее.
О том, как крупнейшие города мира готовятся к главным праздникам год - в фотоподборке Sputnik.